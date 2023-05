Mónica Baró responde a Michel Torres: "A las personas que hacen daño les deseo larga vida para que la justicia les alcance"

La periodista cubana Mónica Baró salió al paso a recientes declaraciones del presentador del programa Con Filo, Michel Torres, quien esta semana la acusó de haber cambiado de profesión, y afirmó que ahora se dedica a pedirle a Dios que mate comunistas.

Torres hizo referencia a la reacción de la joven reportera al conocer la muerte de Iroel Sánchez, un reconocido vocero del régimen que dirigía Con Filo, espacio dirigido a denigrar a todas las voces que se alzan contra el gobierno.

Lo primero que hizo Baró fue aclararle a Torres que ella sigue siendo periodista, solo que ahora está haciendo un máster en reportaje literario en New York University, un centro privado en las mismísimas entrañas del capitalismo.

"Entiendo que no reconozcas los estándares de mi universidad: para ti ser periodista es trabajar en Con Filo y con esa experiencia laboral en tu CV sinceramente no creo que te aceptarían en New York University. O en ninguna otra universidad que entienda de qué va el periodismo", dijo en su muro de Facebook.

"No me dedico a pedirle a Diosito que mate a comunistas ni a nadie. Ni que mate, ni que enferme. Solavaya, niño. Ni a Diosito ni a ninguno de mis Orishas, porque yo creo en todo lo espiritual. O casi todo. Pero si Diosito se lleva a alguien que hizo daño, muchísimo daño, bueno, una da las gracias", precisó.

Captura de Facebook / Mónica Baró Sánchez

La joven se burló del presentador, diciéndole que si ella fuera editora de Con Filo no lo hubiera dejado salir en la televisión diciendo eso, porque con la cantidad de cosas que hay que hacer en la vida, nadie puede dedicarse a pedirle a Dios que mate comunistas.

"Cuando pido por cosas ajenas, pido libertad y luz para mi Cuba, pido por los presos políticos, por los enfermos, por los viejos, por los que pasan hambre. Despreocúpate, que Iroel nunca estuvo en mis plegarias. (...) A las personas que hacen daño, yo les deseo larga vida para que la justicia les alcance y respondan en vida por el daño que han hecho. A ti también te deseo larga vida", concluyó.

Mónica le agradeció a Michel Torres por haberla mencionado en la televisión nacional.

"Ahora me crecen los seguidores. Coroné. Ven a mí, pueblo gusano, en este perfil siempre tendrás tu casa", ironizó en su Facebook.

Captura de Facebook / Mónica Baró Sánchez

La periodista, que mientras laboró como periodista independiente en Cuba sufrió el acoso de las autoridades, no dudó en mostrar su regocijo la semana pasada por la muerte de Iroel Sánchez, que se dedicó a producir contenidos para hacer propaganda del gobierno, y a quien el discurso oficial presentaba como editor, periodista y analista político.

"Uno menos. Uno que hizo muchísimo daño y que se ensañó con el periodismo independiente. Gracias, Diosito. No pierdas el impulso", expresó Baró en Facebook, tras el fallecimiento de la prominente figura del oficialismo cubano.