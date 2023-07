Anciano sobrevive comiendo plátanos en Santiago de Cuba

Un anciano en Santiago de Cuba sobrevive comiendo plátanos, ante la grave escasez de alimentos en la isla.

"Este es Santiago de Cuba hoy. El país que nunca te mostrarán en sus historias de Instagram los influencers españoles que se quedan en los hoteles de la maquinaria militar que reprime al pueblo y prolonga la miseria", denunció la reportera Mónica Baró en su Twitter, junto a un video donde puede verse al hombre comiendo los trozos de plátano que quedan en un cubo de cáscaras.

"Esta es la realidad de muchos ancianos de Cuba", afirmó.

En el video, el anciano, extremadamente delgado, dice "he comido como cinco guineos", mientras enseña las cáscaras de los mismos.

Este martes también el Observatorio Cubano Derechos Humanos (OCDH) publicó las imágenes de varias personas ancianas y discapacitadas que sobreviven pidiendo limosna o vendiendo cosas en las calles de Santiago de Cuba, donde la pobreza se disparado en los últimos meses.

El primer video mostraba a un anciano con un cartel que decía "Esto es para comer", y un segundo material fue dedicado al caso de un discapacitado que en la misma ciudad debe vender productos en la vía pública.

"Las personas mayores se declaran a sí mismas como el sector más perjudicado" del actual contexto del país, donde "el 72% de los cubanos viven muy por debajo del umbral de la pobreza", dijo OCDH.

Aunque el régimen cubano intenta ocultar las elevadas cifras de pobreza en Cuba, este martes Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), habló con dureza a los diputados de la comisión agroalimentaria y les exigió menos programas, medidas, estudios, diagnósticos y más resultados: un incremento en la producción y más comida para el pueblo.

En una jornada donde quedó confirmado el fracaso de la Ley de Soberanía Alimentaria, aprobada hace poco más de un año, la máxima figura del parlamento cubano no disimuló su malestar.

"La empresa estatal no está cumpliendo su papel. Todo lo que tú has explicado ahí son las implementaciones... Yo no he oído hablar todavía de los resultados. ¿Dónde están los resultados de todo eso? La fortaleza es que lo que se acordó, se haya cumplido", dijo Lazo visiblemente molesto.

En otro momento de su intervención, el funcionario del régimen recordó que el país no tiene dinero para importar alimento y que prácticamente el 100 por ciento de la canasta familiar hoy día se está importando. Remitió a años anteriores a la pandemia en que la producción de arroz, frijoles, carne de cerdo y leche era visiblemente superior.