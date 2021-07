Policía cubana vuelve a detener a Leonardo Romero Negrín, el joven que denunció golpizas el 11J

Momento en que agentes de civil detienen a Negrín el 11J Foto © Yamil Lage/AFP

La policía cubana detuvo nuevamente este domingo a Leonardo Romero Negrín, estudiante de Física de la Universidad de La Habana, que denunció las golpizas y vejaciones que tuvieron lugar en varios calabozos de La Habana tras las protestas del 11J.

La denuncia del arresto fue hecha por Lisbeth Moya González en redes sociales. Según la joven, a Romero Negrín se lo llevaron preso sin explicaciones.

Horas después, fue liberado tras un interrogatorio.

La semana pasada, Romero Negrín relató al medio independiente La Joven Cuba las golpizas y vejaciones sufridas mientras estuvo preso en varias estaciones de policía del 11 al 17 de julio.

El estudiante fue arrestado el 11J durante las manifestaciones populares, cuando intentó defender a un alumno que estaba siendo golpeado por cuatro civiles. Una foto del momento en que fue reducido por varios agentes de civil fue tomada por el fotógrafo Yamil Lage, de la Agencia AFP, y desde entonces se ha viralizado.

Tras su detención, fue trasladado a la estación policial de la calle Dragones, donde lo patearon entre cuatro agentes.

"Me cubrí la cara con los antebrazos y siguieron dándome patadas, por eso tengo un antebrazo hinchado, un médico lo vio. También una costilla me duele, no llegó a fracturarse, pero me duele y eso el médico también lo vio. Después me llevaron para un patiecito. Un oficial fue con una tabla de madera blanca y una cámara en la otra mano, que era de un periodista estatal que estaba ahí y lo vio todo. (...) El oficial me dio varios tablazos por las piernas, todavía tengo las cicatrices. Cuando iba a salir de allí vino otro oficial, el 03912 de la estación de Dragones, y le dijo a dos personas que me aguantaran, me cogió con las dos manos por el pelo y me dijo: '¡Por mercenario!'. Me dio un cabezazo por la nariz, casi me desmayé, y siguieron dándome golpes", contó el joven cubano.

Luego fue conducido a la estación policial de Zanja y posteriormente a la prisión para menores del municipio Cotorro -conocida comúnmente como Ivanov-.

"Había gente que tenía un moretón en el ojo, la cara hinchada, otros con yeso, con dedos fracturados. A un viejito lo trajeron el viernes, lo fueron a buscar a su casa porque lo vieron en una cámara. Lo bajaron en Ivanov esposado y lo hicieron pasar por algo que se conoce como Somatón. ¿Qué es eso? Pues los bajan del camión y hay una hilera de militares a la izquierda y otra a la derecha, y tienen que pasar todos los reclusos por el medio de esas dos hileras para que les caigan a tonfazos.

El estudiante de Física también denunció vejaciones sexuales a los detenidos por parte de la policía.

Romero Negrín había sido liberado este 17 de abril, y permanecía en reclusión domiciliaria, a la espera de juicio por supuestos "desórdenes públicos".

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha calculado en más de 700 las personas detenidas en todo el país tras las masivas protestas del 11 J y los días siguientes.