Iliana Hernández: "Hacer actos de terrorismo como los del M-26-7 no nos traerá la libertad"

Iliana Hernández. Foto © Facebook / Iliana Hernández

La activista cubana Iliana Hernández denunció este lunes, desde sus redes sociales, que la estaban contactando para involucrarla en actos violentos en el país, de los cuales sus propósitos se desmarcaban por completo.

“No me envíen a más chivos expiatorios buscando ayuda para actos violentos para luego tener como involucrarme en algo así, todos saben que mi lucha es pacífica, no me involucro con la violencia, si alguien se atreve a ponerse en contacto conmigo para tal fin yo misma lo voy a entregar a la policía”, advirtió en Facebook.

“Conmigo les será difícil inventarme una causa y no sigan diciendo que yo pago para que pongan carteles, cosas como que me envían 3000 dólares y yo pago 20 y me quedo con el resto del dinero, tampoco que mando a envenenar la cisterna de la escuela Urselia Díaz, todas esas mentiras que se inventan conmigo no cuelan”, expuso.

Hernández, reportera de CiberCuba, explicó que su labor no consistía en “actos terroristas” como los del Movimiento 26 de Julio, encabezados por el fallecido dictador Fidel Castro contra el gobierno de Fulgencio Batista.

“Mi lucha es pacífica y a cara descubierta, no creo que hacer actos de terrorismo como hacen los del M-26-7 nos traerá la libertad, a la historia me remito, nos traerá otro Caudillo”, aclaró.

Debido a su abierta oposición al gobierno cubano, la activista ha estado sometida a constante vigilancia policial en su propio domicilio, donde ha permanecido impedida de salir durante varias semanas. Asimismo, ha sufrido multitudinarios actos de repudio frente a su casa en Cojímar, en el municipio Habana del Este.

El año pasado, la administración del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalaba que "el 26 de julio para la mayoría de los cubanos fue el inicio de 60 años de represión y miseria".

Cada año, el régimen comunista de La Habana conmemora la efeméride de los asaltos a los cuarteles Moncada, en Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, ambas fortalezas en el oriente del archipiélago.

En esta ocasión, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel celebró la fecha con un trabajo voluntario en un organopónico de La Habana, al que además asistieron el espía Gerardo Hernández Nordelo y el Primer Ministro del país, Manuel Marrero.