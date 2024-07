Apagones para este viernes en Cuba por déficit de 403 MW: "¡Ni el 26 de julio escapamos!"

La Unión Eléctrica (UNE) de Cuba anunció apagones para este viernes, echando por tierra las esperanzas de que, por ser una fecha histórica para el régimen, el pueblo podría pasar el día al menos con electricidad.

Pero aquellos que se hicieron esa idea pecaron de ingenuos. En su parte diario, la UNE pronostica una mañana y mediodía sin incidencias, pero para la hora pico se estima una disponibilidad de 2667 MW y una demanda máxima de 3000 MW, para un déficit de 333 MW y una afectación de 403 MW.

"Me sorprendió que hoy día 26 haya déficit, eso me hace pensar que las cosas no están muy bien", ironizó un anciano residente en Estados Unidos.

Según la UNE, el día anterior se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación durante 16 horas, desde las 9:48 am hasta las 1:14 am de este viernes.

Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

En este momento, solo la unidad 2 de la termoeléctrica Felton está fuera de servicio por avería y el bloque 1 de la CTE Santa Cruz se encuentra en mantenimiento.

A ello se agregan las limitaciones en la generación térmica, que son de 505 MW, más 53 centrales de generación distribuida que están sin operar por falta de combustible, lo que representa un total de 318 MW afectados.

La escasez de combustible y el deterioro de las centrales no permiten al régimen retomar su engañosa costumbre de no programar cortes de electricidad en días señalados.

"Ah, mira, ni los estadísticos magos de la UNE pudieron eliminar el déficit hoy Día de la Rebeldía Nacional. Milagro divino que la fórmula de nuestro socialismo próspero y sostenible haya fallado hoy", comentó un joven.

"Esa estrategia la vienen usando desde hace rato en fechas señaladas, recuerden el 11J, durante el día no hay y llegada la tarde noche y ver que todo en calma, toma lo tuyo. Acá es igual, debes celebrar la fecha durante el día, de no suceder ningún contratiempo que a ellos no les convenga, llegada la noche, toma lo tuyo. Ellos tontos no son, si no la quitan cual sería el pretexto para no hacerlo mañana o pasado, ya no les interesan ni las fechas conmemorativas del país", explicó un autónomo.

"Un verano diferente, Sin comida y sin corriente, no hay respeto. Nos tienen 10 meses sin corriente alegando que en el verano no habrá apagones y mira esto", señaló un santiaguero.

"La falta de vergüenza de este gobierno ya no sorprende. ¡Ni el 26 de julio escapamos1", cuestionó una ama de casa.

"¿Cuándo empieza el verano en Cuba según la cuenta de la UNE?", cuestionó un manzanillero.