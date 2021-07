Imaray Ulloa: "No podemos cansarnos de gritar y salir a las calles. Cubanos, no están solos"

Imaray Ulloa en manifestación por Cuba y cubanos en las calles Foto © Imaray Ulloa/ Instagram y redes sociales

La actriz e influéncer cubana Imaray Ulloa fue una de las oradoras el miércoles en la concentración de la Calle 8 de Miami, en la que cientos de emigrados mostraron su apoyo a las multitudinarias protestas en la Isla contra la dictadura.

"No me voy a quedar callada. Quiero apoyar a mi Cuba, no podemos cansarnos de gritar y salir a las calles. ¡Cubanos, no están solos!", comentó en su cuenta de Instagram, junto a varias fotografías del acto.

La joven, una de las figuras cubanas más populares de la esfera virtual, acudió a la manifestación con su pareja, el también actor Yubrán Luna, quien participa junto a ella en su programa online 'Ni luna ni miel'.

En el escenario estuvieron presentes cantantes cubanos muy populares como el dúo de reguetón Gente de Zona, que el día anterior convocó a todos los artistas y a todo el público que pudiera asistir a la Calle 8 a partir de las 5:00 de la tarde.

Imaray Ulloa ha participado en manifestaciones de respaldo a las protestas en Cuba y contra la represión desatada por el régimen.

"Es súper importante también que Cuba no se sienta sola, porque Cuba está en las calles, pero tenemos un cubano en cada rincón saliendo, en cualquier país del mundo hay un cubano, en cada rincón, y los cubanos están saliendo en cada esquina. Lo único que necesitamos es que griten, que se postee lo que está gritando para que Cuba no sienta que está sola. Los están matando, les están cayendo a golpes...", exclamó en una concentración celebrada en la ciudad de Orlando.

La celebritie cubana, quien reside desde hace algunos años en Miami, ha asegurado que no va a dejar de alzar su voz, porque en su patria tienen que saber que no están solos en su lucha contra la dictadura.

"Si en Cuba seguimos juntos, si en Cuba seguimos así, esa mierda se va a caer y Cuba va a ser libre, 100 por ciento libre. Únanse, no se separen, únanse aquí, únanse en Cuba, y si un policía le da un golpe a alguien del pueblo, no griten, no graben, maten a ese policía singao!", gritó.