Maykel Osorbo envía un mensaje a los cubanos fuera de Cuba

El rapero cubano, Maykel Osorbo, figura destacada del Movimiento San Isidro (MSI), envió un mensaje desde la prisión a todos los cubanos que viven fuera de Cuba y que se han solidarizado con sus compatriotas que se manifiestan en la isla tras las protestas del 11J.

“Quiero agradecer a todos todos los cubanos que están fuera, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en Canadá, donde quiera que estén: ¡Se acabó, no aguantamos más!”, expresó el artista mostrando su gratitud por la reacción de un pueblo que ha despertado y exige respeto a sus derechos y libertades, y que cuenta con el apoyo de una importante comunidad de nacionales en el exilio.

“Aunque esté preso, estoy contento con todas estas cosas que están pasando”, dijo Maykel en una grabación de audio enviada desde la prisión de ‘5 y medio’ en Pinar del Río, donde permanece tras las rejas desde finales de mayo, acusado de los delitos de Atentado, Desacato y Resistencia.

Firme en sus posiciones, Osorbo se declaró feliz de haber participado junto a su colega, el rapero cubano El Funky, en la grabación del tema Patria y Vida, en el que ambos fueron protagonistas junto a Gente de Zona, Yotuel Romero y Descemer Bueno.

Una canción que ha sido tomada como banda sonora de las manifestaciones ocurridas en todo el mundo en solidaridad con la sociedad civil cubana que se lanzó a las calles a exigir Libertad y demostrar con su acto que han perdido el miedo.

“Estoy contento porque hayan tomado esa canción como el himno que debiera ser, porque ya estamos cansados de ‘patria o muerte’. Quiero hacerles saber que yo, como artista, persona y cubano les doy las gracias”, manifestó el rapero que protagonizó una de las escenas más icónicas de las protestas en Cuba, cuando con ayuda de vecinos de Belén y San Isidro, en La Habana Vieja, consiguió frustrar su detención a manos de la policía del régimen.

Asimismo, el músico aplaudió que los cubanos en el exilio continuaran manifestando su apoyo a las revueltas populares que dieron inicio con el 11J, en una muestra de cohesión, consistencia y solidaridad raramente observadas en el comportamiento histórico de los exiliados cubanos.

También lamentó que las manifestaciones en Cuba hayan menguado, algo que contrastó con el empuje de la comunidad cubana en el exilio. “Entonces lo más triste es que esos cubanos no están aquí y se manifiestan por el porvenir de nosotros, porque quieren el bien para nosotros”, dijo en referencia a la conexión que existe entre los cubanos que persiguen un mismo objetivo: un futuro mejor.

“La jornada de ayer nos regaló varias movilizaciones hermosas en varias partes del mundo. Hoy continúan en Washington mientras en Cuba muchos activistas amanecen con cercos policiales y las calles continúan militarizadas. Maykel agradece desde la cárcel a tantos cubanos que no descansan en su apoyo a los que continúan dentro de la isla. Esta reconexión es lo que ha hecho la diferencia, lo que nos da las fuerzas para continuar”, señaló la activista y curadora de arte, Anamely Ramos, en un post de Facebook en el que compartió el audio enviado por Osorbo.

El régimen cubano no conoce “otro lenguaje que no sea la violencia, que no sea la prisión”, sostuvo el rapero. “Entonces, que sigan violando, que sigan haciendo las cosas que me están haciendo y las que están haciendo a los que protestaron pacíficamente, a Ányelo, a Denis Solís… Porque siempre lo han hecho y no tienen otro lenguaje que no sea la violencia”, denunció.

“Simplemente están manteniendo algo que no existe. Más que revolución es un bussiness. Nuestro país se volvió un bussiness. Nos vendieron el país y no nos dimos cuenta. No tienen corazón. Sigamos de frente, ¡y Patria y Vida!”, concluyó Maykel Osorbo diciendo en su mensaje enviado desde la prisión para los cubanos exiliados.