Maykel Osorbo, recluido por el gobierno cubano en una cárcel de Pinar del Río

Tras las presiones ejercidas por el Comité contra las Desapariciones Forzosas de Naciones Unidas (CED), el gobierno cubano informó este lunes que el rapero Maykel Osorbo se encuentra detenido en la prisión 5 y Medio de Pinar del Río.

La organización Prisoners Defenders publicó la noticia en Twitter, y señaló que el joven activista, quien llevaba 12 días desaparecido luego de una detención arbitraria en su casa, está siendo procesado por los presuntos delitos de Atentado, Desacato y Resistencia.

"Gracias al CED @ONU_es supimos que Maykel Osorbo se encuentra en la prisión 5y½ Pinar del Río 12 días del secuestro Acusación: Atentado, Desacato, Resistencia tras manifestación #PatriaYVida cívica pacífica multitudinaria", comentó la organización no gubernamental.

El músico había sido detenido el pasado 18 de mayo por oficiales de la Seguridad del Estado que irrumpieron en su casa y se lo llevaron a la hora de la comida sin camisa y sin zapatos, según el testimonio de la activista Anamely Ramos. Desde entonces decenas de personas en la isla intentaron dar con su paradero pero la policía no les dio información alguna, ni le ha permitido al joven comunicarse por teléfono con sus familiares.

Según un video publicado por Prisoners Defender, al rapero se le estarían imputando esos cargos por una manifestación espontánea ocurrida a inicios del mes de abril donde decenas de personas se congregaron en el barrio San Isidro e impidieron que la policía se llevara detenido al Osorbo.

Tras liberarse del oficial que intentaba detenerlo el rapero y los presentes celebraron en una protesta pacífica donde cantaron la canción Patria y Vida y gritaron la consigna "Díaz-Canel Singa´o".

Prisoners Defender afirma que conoció de su paradero gracias al pronunciamiento del Comité contra las Desapariciones Forzosas de Naciones Unidas (CED) el pasado viernes, cuando el Secretario de esa organización exigió al representante cubano en la ONU que adoptara "todas las medidas necesarias" para "buscar, localizar y proteger la vida e integridad personal" del cantante.

La ONU reclamó al Gobierno cubano que informara a los familiares del señor Castillo Pérez sobre el lugar de su privación de libertad y de los cargos que se le imputan. También que Maykel Osorbo pueda comunicarse con su familia, con un abogado o con cualquier otra persona que él elija y que pueda recibir visitas.

Además, invitó al Gobierno de Miguel Díaz-Canel a informar a la ONU antes del 11 de junio sobre las medidas tomadas al respecto para cumplir el mandato al que le obliga la firma de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

En el perfil de Instagram del cantante fue confirmada la noticia de que se encuentra en la cárcel de Pinar del Río, en el extremo más occidental de Cuba.

"Hoy hacen 13 días del secuestro de Maykel por agentes de la Seguridad del Estado y la PNR. Debido al dictamen del Comité de desapariciones forzadas del ONU y a la presión que se ha hecho dentro y fuera de Cuba, hoy supimos finalmente dónde esta Maykel. Pero es importante recalcar todos los días que estuvo desaparecido y la forma violatoria cómo ha transcurrido el proceso hasta ahora", expresa el post.



"Recordemos que cuando Camila Lobón acudió a la estación policial de Cuba y Chacón, en el cuarto día de la desaparición de Maykel, no aparecía registro ni de su localización ni de ningún proceso penal iniciado en su contra. A Maykel se le imputan cargos de Atentado, Desacato y Resistencia pero todos sabemos que su encarcelamiento responde a criterios políticos. Responde al arraigo popular de Maykel y al impacto de la canción Patria y Vida. Este es el precio que se paga en Cuba por disentir y por conectar con la gente de a pie. Maykel no está ni estará solo. Todos debemos estar al tanto y seguir un proceso que ya nace amañado. No descansaremos hasta que esté libre", subraya la publicación.

Maykel Osorbo cumplió un año y medio de prisión en 2019 por el supuesto delito de "Atentado", luego de protestar públicamente contra un Decreto Ley que censura algunas formas de arte en la isla.

El cantante, quien es miembro del Movimiento San Isidro, ha sido víctima de decenas de arrestos arbitrarios desde que salió de la prisión y al momento de su detención llevaba más de un mes sitiado en su casa por agentes de la Seguridad del Estado.