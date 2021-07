OEA posterga sesión para debatir crisis en Cuba, y el régimen canta victoria

Sesión de la OEA Foto © OAS.org

La Organización de los Estados Americanos (OEA) postergó una reunión programada para la mañana de este miércoles sobre la situación en Cuba, sacudida hace dos semanas por históricas protestas populares.

"El Consejo Permanente de la OEA postergó la sesión virtual extraordinaria prevista para hoy para abordar la situación en Cuba", dijo el bloque regional en un comunicado, que no fija fecha de convocatoria para una nueva reunión.

El embajador de Uruguay ante la OEA, Washington Abdala, consideró que “lo que se está viviendo en Cuba no ambienta dilaciones” y advirtió que “el tiempo corre en contra de la defensa de los derechos y la vida de muchas personas” en la isla.

Abdala, en su condición de actual presidente del Consejo Permanente de la OEA, comunicó por carta al resto de las delegaciones la suspensión de la sesión donde se analizarían las masivas protestas antigubernamentales que tuvieron lugar el domingo 11 de julio en más de 60 localidades de toda Cuba.

En la carta, Abdala dijo que la sesión de la OEA se aplazó ante “los planteos al respecto por parte de algunos países”, que no identificó.



“No conocer lo que se está viviendo en Cuba no significa que los dramáticos hechos no se sigan produciendo. La realidad, tristemente, sigue su curso, no se esconde detrás de papeles, declaraciones o dilaciones”, aseguró Abdala.

En todo caso, indicó que se realizarán consultas para concretar la sesión en el “plazo más breve posible” y que ha solicitado a la Secretaría de Asuntos Jurídicos de ese organismo “un informe respecto de la situación de Cuba en relación con la OEA”.



Abdala consideró “particularmente inusual” que haya objeción a recibir informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como estaba previsto en la agenda de la sesión de ayer de la OEA, aunque no precisó los países que se opusieron a ello.

Según Abdala, “la práctica de rechazar ‘informes in voce’ no debería tener cabida en esta organización”, y apuntó que la “asimetría en las miradas internacionales siempre es lesiva para el respeto de los derechos humanos”.



En la sesión que se iba a realizar ayer miércoles estaba previsto que interviniera la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola Noguera, el relator de la CIDH para Cuba, Edgar Stuardo Ralón Orellana, y el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión, Pedro Vaca Villarreal.

La CIDH, un órgano de la OEA, condenó en un comunicado el pasado 15 de julio “la represión estatal y el uso de la fuerza” durante las protestas que estallaron el 11 y 12 de julio en la isla caribeña.



Por su parte, el ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, aseguró en un tuit que fue “derrotada (una) maniobra anticubana” en la OEA... (El) Presidente pro tempore del Consejo admitió (la) derrota mediante (una) carta patética que ofende a Cuba. Agradecemos a (los) países que defendieron (la) dignidad latinoamericana y caribeña”, agregó Rodríguez.



El representante de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, dijo a varios medios de prensa que “no corresponde” que el organismo se pronuncie o considere informes sobre un país que no es miembro, “más si este país incluso no puede defenderse”.



Según el diplomático, a esta posición, además de Bolivia, se habrían sumado Argentina, Nicaragua y México, y otros países de la Comunidad del Caribe, que amenazaron con boicotear la sesión alegando todos ellos que Cuba no tiene representación en la OEA.

En diferentes misivas, los representantes de Belice, Trinidad y Tobago, y el CARICOM (integrada por Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Bahamas, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago) cuestionaron la falta de consultas previas a la convocatoria, y señalaron que la reunión sería "inútil" dada la situación de Cuba con relación a la Organización.

Cuba fue excluida del sistema interamericano en enero de 1962 por su adhesión al marxismo-leninismo, pero esa decisión quedó sin efecto para la OEA a raíz de una resolución aprobada el 3 de junio de 2009. No obstante, el régimen cubano ha dejado en claro que no ha pedido ni quiere regresar al organismo multinacional.

La reunión del Consejo Permanente había sido convocada con el apoyo de Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras, que este lunes se sumaron a una declaración en apoyo al pueblo cubano encabezada por EE.UU.

Las naciones firmantes condenaron "los arrestos y detenciones masivas de manifestantes en Cuba" y piden al gobierno cubano "que respete los derechos y libertades universales del pueblo cubano, incluido el libre fluir de información a todos los cubanos".

"La comunidad internacional no vacilará en su apoyo al pueblo cubano y a todos aquellos que defienden las libertades básicas que todas las personas merecen", añadieron.