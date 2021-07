Escritor cubano Ángel Santiesteban lleva 17 días escondido en La Habana: “Creo que cuando me localicen iré a sus calabozos”

Ángel Santiesteban Prats Foto © Facebook / Ángel Santiesteban

El escritor y opositor cubano Ángel Santiesteban Prats, guionista de la película Plantados, reconoció a Cubanet que se encuentra escondido en La Habana para evitar su captura a manos de la Seguridad del Estado (SE).

Tras su participación en las multitudinarias protestas del 11J, la Seguridad del Estado cubano ha perseguido y acosado al escritor al punto de obligarlo a ocultarse en algún punto de la capital, aunque Santiesteban reconoce que estará libre hasta que “triangulen su teléfono” y lo localicen.

“He optado por mantenerme clandestino. Creo que cuando me localicen iré a sus calabozos, a sus interrogatorios, y padeceré sus constantes acciones arbitrarias. No sé qué me toca, qué me espera, pero hay decisión para enfrentar lo que sea preciso”, aseguró en entrevista a Cubanet.

Según relata Santiesteban, la mañana del 12 de julio la Seguridad del Estado ocupó el apartamento de renta donde vivía junto a su pareja, la periodista independiente Camila Acosta.

Valiéndose de la cooperación del arrendador, la SE quiso apresar a Santiesteban intentando una artimaña. Los oficiales lograron que el propietario de la vivienda llamara por teléfono a Santiesteban desde el apartamento, este último se encontraba fuera de la casa y al acercarse a la esquina del domicilio entendió lo que sucedía.

“El dueño del apartamento me llamó y me dijo que había un problema, pero percibí que algo pasaba y cuando llego a la esquina veo una patrulla. Lo llamé, él se puso nervioso y colgó; cuando me llama nuevamente ya la Seguridad del Estado estaba haciendo el registro y lo que querían era secuestrarme porque se acababan de llevar a Camila”.

Más tarde, el propietario volvió a contactar a Santiesteban y le informó que si en dos horas no regresaba al apartamento, la Seguridad del Estado echaría a la calle todas las propiedades del escritor y de Camila Acosta.

Santiesteban, quien cuenta en su haber con premios como el UNEAC (1995), Alejo Carpentier (2001), Casa de Las Américas (2006), Franz Kafka (2013), Reinaldo Arenas (2016) y Václav Havel (2020), asegura haber experimentado ese 11 de julio “de una forma extraordinaria”.

“Ese día lo sentí y viví de una forma extraordinaria, fue emocionante ver al pueblo exigiendo sus derechos. Todos convergían en la necesidad del cambio de régimen; era la primera vez que yo estaba inmiscuido en eso. Recuerdo que en el 94 yo quise llegar (al Maleconazo) y ya había un cordón (policial) que me impidió llegar al Malecón”, indicó.