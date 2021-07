Doctor cubano Alexander Pupo: "¿Acaso mi pueblo no merece ser libre?"

Alexander Pupo Casas y protesta en La Habana. Foto © Facebook / Alexander Raúl Pupo Casas / Lena Burke

El médico cubano Alexander Pupo Casas, residente en Holguín, lamentó el viernes en redes sociales que su pueblo “lleva más de sesenta años secuestrado por un Partido dentro de su propio país”, al tiempo que defendió la libertad de la isla.

“Hemos sido adoctrinados, abusados, esclavizados. Obligados a callar lo que sentimos bajo amenaza de prisión y repudio”, dijo en una publicación en Facebook.

“Sin embargo, ya mi pueblo cansado se ha lanzado a las calles a pedir su libertad, y lo hizo con tal fuerza y determinación que pronto se volvió noticia en todo el mundo. Y en todo el mundo mi pueblo mostró las ansias de ser libres, aun cuando parte de mi pueblo ya no vive dentro de nuestra isla prisión. Mi pueblo, que tanto ha servido al mundo incluso desde su esclavitud, pensó que el mundo lo ayudaría a librar esta batalla, y que entre todos haríamos rendir cuentas a quien tanto nos esclavizó, pero no sucedió”, expuso.

Asimismo, el joven galeno, expulsado del sistema de salud cubano por sus críticas al régimen en redes sociales, recordó que el pueblo en las manifestaciones había sido golpeado, encarcelado, y de muchas se desconocía su paradero.

“Y todas aquellas organizaciones que deberían defender a los pueblos de los gobiernos abusadores, genocidas y asesinos han decidido sentarse a observar cómo mi pueblo es reprimido con las armas adquiridas de esos mismos gobiernos que dicen amar la libertad y la humanidad, han visto a mi pueblo ser injustamente enjuiciado sin el derecho a la defensa, ni a los derechos humanos”, sostuvo.

Según Pupo, en el mundo ha habido una tolerancia ante los abusos al pueblo cubano, a pesar de que “han visto a la policía cometer todo tipo de atrocidades sin ningún pudor y han visto luego a la prensa oficial mentir descaradamente ante la comunidad internacional”.

“Y yo me pregunto, y les pregunto ¿Acaso mi pueblo no merece ser libre, acaso mi pueblo no merece su ayuda ante el accionar de un tirano, acaso debemos morir mil o dos mil o quizás un millón de personas para que ustedes presten la debida atención, acaso solo una vida no es suficiente para defender a una nación?”, inquirió.

“¿Cómo puedes apoyar la cabeza en tu almohada y dormir en paz sabiendo que un país sufre y que en tus manos puede estar la solución? No puedo sentir otra cosa por todas esas personalidades e instituciones que no sea decepción”, concluyó.