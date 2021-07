Silvio Rodríguez pide conocer a los responsables de que los cambios en Cuba no hayan ido más rápido

Silvio Rodríguez Foto © Ministerio de Cultura

El cantautor cubano Silvio Rodríguez pidió conocer a los responsables de que los cambios en Cuba no hayan ido más rápido, y cuestionó si no habrían culpas internas en la crisis que atraviesa el país.

"Me gustaría saber quiénes son los compañeros y compañeras responsables de que no se haya cambiado todo lo que se ha debido cambiar, después de dos congresos del PCC, los Lineamientos y una Constitución", comentó en su blog Segunda Cita.

"Quiénes, con nombres, apellidos y cargos, representan esa corriente de freno en las altas esferas. Me gustaría conocer sus argumentos. Sería justo que se identificaran. Sería digno de su parte, puesto que seguro están defendiendo lo que honestamente creen. Quién sabe si hasta obtendrían algunos aplausos", insistió el músico.

Asimismo, cuestiona si para esos funcionarios que han retrasado cambios impostergables para el país "todo sería culpa del bloqueo, del imperialismo y de las redes".

¿Ni una sola culpita de nuestra parte?, preguntó.

Los reclamos de Silvio surgen luego del estallido social del pasado 11J (11 de julio), donde miles de cubanos salieron a las calles al grito de "Libertad", y a exigir mejores condiciones de vida. Los manifestantes dijeron estar cansados de la escasez de alimentos, medicinas y del mal funcionamiento de los servicios y las instituciones en el país.

Si bien el cantautor ha negado la represión del gobierno contra esos manifestantes, luego se pronunció en favor de la liberación de los detenidos "que no fueron violentos" y ha reconocido el derecho de la población a protestar: "Hace poco afirmé aquí mismo que ciertos escándalos terminarían cuando se legalizaran las protestas. No me retracto de haberlo dicho. Lo creo firmemente y creo que, más que posible, será un necesario indicio de madurez y fortaleza de nuestra sociedad", había dicho en su blog.

En los comentarios al más reciente post este sábado, está la opinión de Marcia Leiseca, intelectual y exvicepresidenta de Casa de Las Américas, quien hace dos años fue liberada de su cargo debido a su edad.

Leiseca coincidió con el cantautor en que "es la dirección de nuestro Partido/Estado/Gobierno, independientemente de tendencias y fuerzas internas, quién tiene el mandato de cumplimentar los acuerdos de los últimos Congresos del Partido que anuncian repetidamente los cambios que requiere nuestra sociedad".

Sobre los sucesos del pasado 11J dijo que era imprescindible establecer un "diálogo con los jóvenes" y hacerlos partícipes en la construcción del país.

La exfuncionaria mencionó al cantautor argentino Víctor Heredia quien dijo "solemos esforzarnos esgrimiendo razones sobre nuestro histórico pasado con la microscópica idea de preservar “la obra”, cuando debiéramos aceptar que dicha obra está inconclusa y su construcción continuará, indefectiblemente, en manos de las nuevas generaciones".

"Cuba no puede ser ajena a estos detalles universales. Por ello cuando pretende amurallar su historia con lógico temor a perder su raíz revolucionaria, también debiera cuestionarse cuánto más puede exigirle a un ciudadano que lleva en su mochila la dura realidad de una SOBERANÍA que se aplaude livianamente desde afuera, pero duele en digno sacrificio adentro", recordó Leiseca.

Reconoció que los sucesos del 11 de julio han sido manipulados por la extrema izquierda y la extrema derecha.

Dijo que los primeros culpando al embargo y a la injerencia extranjera de lo ocurrido, también exagerando el vandalismo y obviando absolutamente la responsabilidad del estado en esos sucesos.

La derecha, criticó Leiseca, "magnificando y atribuyendo infamias como desapariciones, tortura, y manejando oportunistamente la violación de los derechos humanos".

Asimismo, instó al gobierno cubano a informar públicamente, con claridad y objetividad, lo ocurrido durante las protestas, incluyendo los hechos violentos realizados por ambas partes, "tanto los manifestantes como la fuerza que los enfrentó".

"El “secretismo”, tan cuestionado, aun prima en los medios y en los que los orientan", señaló la exfuncionaria, recordada en varios círculos del país por su firme posición en defensa de artistas e intelectuales cubanos víctimas de señalamientos por cuestiones políticas.