Empresa estatal de Bayamo vende toallas a 1000 pesos: En qué país del mundo algo así cuesta casi la mitad del salario

Toallas artesanales para la venta en Bayamo. Foto © Facebook / Empresa de Comercio Bayamo

La Empresa de Comercio Bayamo, en Granma, anunció la venta de toallas “artesanales” a 1000 pesos cubanos, causando la indignación de varios usuarios cubanos, quienes de inmediato señalaron lo desproporcional del costo.

“Si realiza la compra a través de la Plataforma #ENZONA recibirá el descuento correspondiente como beneficio. El Comercio siempre pensando en Ud!!!”, dice la publicación de la entidad en Facebook el pasado 26 de julio, a la que siguieron decenas de comentarios.

Algunos calificaron el precio de “absurdo”. “Está caliente esa toalla. Hay que comer también y esta durísimo el tema. Por favor revalúen esos precios revisando la ficha de costo”, dijo uno de ellos.

“Me preguntaría de qué esta echa la toalla?... por favor creen ustedes que ese pedazo d tela tenga ese costo de 1000.00 CUP ?...no lo creo y no me parece deberían revisar eso ... Por Dios”, apuntó otro. “Toallas artesanales a 1000 cup! Y tenemos que estar agradecido? Apretaron! Por favor podría ser el 25% del salario para algunos y para muchos el 40% o más. Tamaña imaginación con eso de las colas!”, opinó un tercer internauta.

“Es una falta de respeto ese precio. En qué país del mundo una toalla cuesta casi la mitad del salario. Increíble”, sostiene otro.

Como parte del plan gubernamental económico denominado “tarea ordenamiento”, el cual conduciría a la eliminación de la doble moneda en la isla, la administración de Miguel Díaz-Canel, en medio de la crisis agudizada por la pandemia del coronavirus, fijó a partir de este año el salario mínimo en 2100 pesos cubanos (CUP) una subida que trajo consigo un incremento considerable en los costos de bienes y servicios básicos.

El propio gobierno confesó que las medidas iban a desencadenar unos niveles de inflación importantes en la economía del país, y los efectos no tardaron en manifestarse. El economista Elías Amor aseguró en una ocasión que el llamado “ordenamiento” dejaba un notable empobrecimiento de la población cubana, considerando, a la vez, que “nunca una política económica del régimen había sido tan amplia y sonoramente cuestionada por el pueblo de Cuba”.