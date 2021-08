Padre de joven acusada por las protestas del 11J en Cuba: "Le temen a una niña con un cartel"

Rodovaldo Clavijo y Nara Kelly Clavijo Foto © Rodovaldo Clavijo / Facebook

Un cubano lamentó este domingo en redes sociales que su hija de 18 años continuara “arbitrariamente esperando a ser juzgada desde prisión domiciliar”, luego de participar en las protestas masivas del 11J contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

“Qué régimen asqueroso que le teme a una niña, a un cartel y a una canción, asco de comunismo, dimisión de Diaz-Canel, disolución del anti partido comunista, no al diálogo, no flexibilización”, exige Rodovaldo Clavijo sobre el caso de su hija.

La joven Nara Kelly Clavijo estuvo detenida por más de 14 días tras haber participado en la manifestación en 10 de Octubre, La Habana, y se encuentra actualmente en espera de juicio, bajo el régimen de prisión domiciliaria, denunció previamente la Revista Feminista Cubana, Alas Tensas.

Su padre comentó a CiberCuba que Nara enfrenta acusaciones de las autoridades por los delitos de “desorden público” y “desacato”, figuras muy comunes en los enjuiciamientos a los participantes.

Según Rodovaldo Clavijo, las autoridades cubanas han tratado “por todas las vías de obstaculizar el proceso”. “No les dieron acceso a los abogados a tiempo al expediente, no explican nada, no muestran pruebas, no dan fechas ni nada, es todo arbitrario y violatorio”, aseguró respecto de las causas contra su hija.

El nombre de Nara Klavijo figura en el listado de detenidos y desaparecidos en Cuba tras las manifestaciones del 11 de julio en decenas de ciudades de la isla, elaborado por organizaciones independientes y que ya supera las 746 personas.

La lista incluye los datos de varios adolescentes y jóvenes, entre ellos, la estudiante Gabriela Zequeira Hernández, de 17 años, a quien un tribunal de La Habana condenó a ocho meses de cárcel por su participación en las protestas.

A mediados de julio, el Ministerio del Interior (MININT) de Cuba señaló que el simple hecho de gritar "Patria y Vida" en medio de las protestas, podía ser considerado un delito de instigación a delinquir. “Instigadores pueden ser, como se vio en el caso de la Güinera, personas en moto gritando ‘¡Arriba!’ o ‘¡Patria y Vida!’. Eso es instigar al desorden”, dijo Moraima Bravet Garófalo, jefa de la dirección general de la investigación criminal del MININT.