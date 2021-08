Cubana denuncia que en Cumanayagua no hay ambulancias ni médicos para tratar a los pacientes

Una cubana denunció a través de un video la falta de ambulancia y de médicos en una unidad de salud del municipio de Cumanayagua, provincia de Cienfuegos.

“Esto es en Cumanayagua. Hoy es 31. Mira ahogándose y aquí no hay una ambulancia, no hay un médico, no hay nadie. Hay una sola doctora aquí. El lunes voy para el gobierno”, expone airadamente, mientras filma a un joven paciente urgido de asistencia médica.

El vídeo fue compartido este martes en el perfil del usuario que se identifica en Twitter como Umberto Burgos, quien señaló que en “Cuba no hay médicos, no hay enfermeras, el país no tiene dinero para ambulancias ni gasolina, pero para comprar patrullas, armas para los antimotines y reprimir al pueblo no faltan recursos”.

La denuncia de esta cubana se suma a la de otros residentes en esa provincia que también han expuesto en sus redes sociales el colapso del Hospital Provincial de Cienfuegos "Gustavo Aldereguía Lima" y de los servicios de salud en esa provincia central en sentido general.

El usuario Cristian Crespo igual mostró en su red social un video en el que se observan a pacientes acostados en las sillas a modo de camillas en la sala de espera, además de otros encamados en la misma habitación.

"Así está el hospital de Cienfuegos. Caos con el COVID-19. Cuba es una bomba de tiempo", dijo al compartir las imágenes del hospital cienfueguero.

También en las mismas se escucha a una persona decir que a un paciente no le administran medicamentos desde el día anterior y que está pálido y frío, pero no recibe atención médica.

Igual una paciente de coronavirus en ese territorio declaró a CiberCuba que el sistema de salud de esa provincia no tiene recursos para enfrentar lo que se está viviendo actualmente.

"Aquí las autoridades están en la bobería. A cada rato me encuentro que todavía están deteniendo a gente que salió a la manifestación (11J) en lugar de ponerse para la situación del coronavirus que ha llegado a un punto que es insostenible, porque Cienfuegos no tiene capacidad ni personal de salud para aguantar esto", dijo la ciudadana que prefirió no identificarse.

Sin embargo, Cienfuegos no es la única provincia que actualmente se enfrenta al colapso de sus unidades de salud por la pandemia. Así también están en Ciego de Ávila, Guantánamo, Matanzas, entre otros territorios de la Isla.

Un reportaje de la revista oficialista Alma Mater admitió el colapso del hospital general de Ciego de Ávila, donde el director ha tenido que actuar hasta de camillero por no contar con suficiente personal sanitario.

Misma situación en la provincia de Guantánamo, donde esta semana enviaron 100 médicos de la Brigada “Henry Reeve”, procedentes de Venezuela, para asistir a enfermos con Covid-19.

Steven Ullmann, jefe del Departamento de Política de Salud y Gestión Sanitaria de la Universidad de Miami y estudioso del sistema de salud cubano, aseguró en un reporte de este martes de la BBC que la actual situación con el coronavirus ha sido un reflejo de un problema mayor que ya se había comenzado a evidenciar antes en Cuba.

"No existe una infraestructura que respalde lo que, en concepto y en teoría, sería un sistema de atención médica relativamente bueno", aseguró Ullmann al portal de información del Reino Unido.

"Después que Cuba perdió el financiamiento que recibía de la Unión Soviética, las cosas empezaron a declinar, pues el país entró en crisis y perdió liquidez en divisas. Esto ha limitado las inversiones en el sector de la salud. Y en los últimos años, países aliados, como Rusia y China, se han vuelto más reticentes a venderles productos por los frecuentes impagos", señaló, además.

Igual expuso que la crisis en Venezuela, el aliado más clave del país, también ha contribuido a la situación actual y a la caída en recesión.

Todo esto ha conllevado a que "la infraestructura sanitaria cubana esencialmente haya colapsado", consideró el experto, quien concluyó que “como resultado de eso, no solo la mayoría de los hospitales están en depauperadas condiciones, sino que carecen incluso de algunos productos básicos para cualquier hospital, que van desde rayos X o jeringuillas a medicamentos básicos como una aspirina para bajar la fiebre".