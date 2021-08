Cubanos estallan por mensaje “Feliz lunes, Cuba” de Díaz-Canel en Twitter

Miguel Díaz Canel Foto © Gobierno de Rusia

Cubanos respondieron duramente al gobernante Miguel Díaz-Canel, tras publicar un mensaje en su cuenta de Twitter expresando felicidad y optimismo para esta semana, a raíz de los recientes éxitos deportivos en Japón.

“¡Feliz lunes, Cuba! Entramos a la semana con el mismo ímpetu de nuestros atletas en Tokio 2020. Seguimos construyendo entre todos el país que queremos”, escribió el mandatario, tras conocerse las medallas de oro ganadas por deportistas cubanos en los Juegos Olímpicos.

“Díaz-Canel... el país que tú y el PCC quieren, un país en ruinas, el pueblo ya no quiere ese sistema fallido! Vives en una realidad imaginaria”, se lee entre las tantas respuestas de los usuarios al texto del gobernante cubano.

“Que Feliz Lunes, ni Feliz Lunes, usted no se ha enterado de la crisis sanitaria que tiene”, le contestó otro.

“No mezcles más deporte con política! ¡Tokyo 2020 es el escape del horror cubano! ¡Porque Cuba se muere, una y otra vez van empeorando cada provincia!, ¡Ciego de Ávila colapsada, Holguín va rumbo al desastre, no hay test rápidos, no hay PCR, no hay medicamentos!”, apunto otro usuario.

“Tú serás el único que lo tienes. Pues no tenemos medicina, hay que ir a intentar comprar dólares o MLC en el mercado negro. Sintiéndome mal, pero si no es así qué como. Y así cada día”, señaló alguien.

“Déjate de Buenos Días y surte las tiendas, que no hay comida ni hay nada. ¿Qué desayunaste hoy, eh?”; “Por Dios, este tipo quita las ganas de vivir. Cómo puede ser un feliz lunes, por ejemplo, para una persona que lleva hoy una semana suponiendo que está contagiado de Covid, y que aún no conoce el resultado del PCR. Una semana y aquí no ha venido nadie. Porque tu gobierno no sirve”, comentaron usuarios sobre la gestión del régimen.

También un internauta le señaló que “hay que tener la cara dura, aparentar que todo está bien, cuando tienes al país en la mayor pandemia, crisis económica, descontento social, y división de toda la historia de Cuba. Tu apodo hace gala de tu ser”.

“Un gobierno no puede construir el socialismo ni nada, es el pueblo que lo construye todo, los gobiernos no están para prohibir, están para organizar, controlar y cuidar a los ciudadanos para que sean libres y construyan su país respetando las leyes de convivencia en libertad”, le espetaron.

Otro usuario alegó que “tenemos que aprender a vivir con el bloqueo de USA. Nada podemos hacer contra este, salvo condenarlo, pero debemos acabar de darle respuesta a los grandes problemas nacionales. Eliminemos nosotros toda burocracia, inmovilismo, trabas, en todos los frentes y desarrollemos”.

“Recuerdo la confesión de Fidel a aquel periodista americano: ‘Cómo vamos a exportar la revolución si el sistema ya no funciona ni para nosotros’. Y me pregunto: ¿por qué insisten en hacer pasar esta desgracia a pueblo cubano? ¿Por qué no se han hecho rápidamente los cambios?, sugirió uno de los tantos usuarios que han opinado sobre su mensaje.

“Corazón es, precisamente, lo que tú no tienes. Si tuvieras al menos un poco de consciencia y respeto por el pueblo, no estarías formando parte de esta farsa que todavía le llaman Revolución”; “Presidente, es verdad hay que ponerle corazón, por eso mi pregunta: ¿cuándo vamos a ponerle corazón a todos las estáticas milagrosas de edificaciones en peligro de derrumbe, que peligra la vida de los colindantes, transeúntes y los de adentro. Ejemplo el edifico de Esperanza No.62, Habana Vieja”, le dijeron.

“Será feliz para ti que no haces nada y solo vives viendo las olimpiadas, mientras la gente se debate entre la vida y la muerte desahuciada por la falta de medicamentos y alimentos y libertades... SIN…”, concluyó otra respuesta.