Caravanas políticas y reacción oficialista ante iniciativas populares en Las mañanas de CiberCuba

Caravanas políticas y reacción oficialista ante iniciativas de la sociedad civil cubana fue el tema de este lunes en Las mañanas de CiberCuba, a propósito de la “caravana contra el bloqueo” convocada por dirigentes partidistas en Cuba.

Una vez más, el oficialismo cubano apeló a una componenda propagandística para presionar a la administración de Joe Biden a que levante las sanciones del gobierno de los Estados Unidos contra el régimen de La Habana. No pudieron elegir un peor momento para convocar una marcha sobre ruedas al estilo Miami, en medio del confinamiento por la pandemia en Cuba y de una aguda crisis económica.

Iliana Hernández, reportera de CiberCuba en La Habana presente hoy en la tertulia, observó que en esta ocasión las autoridades cubanas no tuvieron en cuenta el aumento de casos de Covid19 en la capital, ni pusieron objeción para que los cubanos se manifestaran, como sí ha ocurrido con las iniciativas voluntarias de la sociedad civil.

“Ayer no había coronavirus, ayer no había represión, ayer no había absolutamente ningún impedimento”, dijo Hernández y precisó que esta era una actividad “convocada por la dictadura, porque esto no es nada espontáneo y lo sabemos”.

La reportera hizo alusión a las fotografías y memes publicados en las redes sociales sobre el evento donde se observa desde una vista aérea una fila diezmada de vehículos automotores para sentenciar que “Lo que han hecho es el ridículo”. Hernández cuestionó, además, “¿Por qué la oposición no puede manifestarse de esa manera ni de cualquier otra? Porque los reprimen”, y agregó que una muestra de espontaneidad es la iniciativa La cola de la Libertad.

Fuente: Facebook

El economista Ángel Marcelo Rodríguez Pita aportó consideraciones sobre la logística de esta marcha. Pita destacó que las organizaciones de masa presionan a ciertos proyectos locales, comunitarios y socioculturales que son los que aportan los recursos, por indicación del Partido Comunista de Cuba (PCC), y señaló que lo importante no es la marcha en sí:

“El tema qué hay detrás de la marcha. Lo que se esta apoyando es la ideología, no la lucha en contra del bloqueo, lo cual responde a la ideologización de la sociedad”, dijo el economista y lamentó que el apoyo a esta marcha de ciertos actores críticos “es una cuestión de doble moral”.

A modo general, Pita no le ve “ningún valor trascendental” a la caravana contra el embargo, más allá de ser una prueba más del rechazo o, en todo caso la indiferencia de la ciudadanía para con el discurso oficial que "hace impopular la marcha, el propio esquema, hasta el noticiero se ha vuelto impopular”, concluyó.

Para el escritor Arturo González Dorado, “el punto esencial es que la marcha no interesa porque no es noticia, porque están agotados los recursos del sistema”. Con este tipo de estrategias recicladas, el régimen de La Habana intenta, según su criterio, “darle vida a algo que está muerto”.

El autor agregó que los dirigentes cubanos son “incapaces de generar apoyo” y que ni siquiera cuentan con la “capacidad de generar nada coherente en una situación de crisis absoluta”.

Las mañanas de CiberCuba se transmite en vivo por las plataformas de CiberCuba, de lunes a viernes, a las 12 del día hora de Cuba y a las seis de la tarde hora de España.