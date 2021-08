Ulises Toirac al Dr. Durán por apoyo a la marcha: Si no puede expresar públicamente su desacuerdo debió callar

Ulises Toirac y el doctor Francisco Durán Foto © Facebook del artista / Cubadebate

El humorista cubano Ulises Toirac tildó de "incongruente" la postura de apoyo del doctor Francisco Durán a las manifestaciones masivas convocadas por el gobierno.

Luego de agradecerle por la encomiable labor que el epidemiólogo y su equipo han realizado desde el inicio de la pandemia, Toirac rechazó el apoyo de Durán al evento masivo en medio del peor pico de contagios y fallecimientos, luego de más de un año recomendando lo contrario.

"No puede ser que públicamente lo apoye sino es en detrimento de todas las medidas de las que habla diariamente. No es consecuente y echa por tierra todos los llamados a la población en esa dirección.

"Si no puede expresar públicamente su desacuerdo (y pienso que su cerebro de científico y su labor como epidemiólogo no pueden dictarle otra cosa que oponerse a un evento de masas en medio de una pandemia que está arrancando casi cien vidas diarias), debió callar. Apoyarlo no fue sabio", escribió Toirac en sus redes sociales.

El humorista señaló que una vez más la "militancia" impidió que un científico como Durán pueda cuestionar el evento convocado por el régimen cubano, y rechazó que expresar el criterio propio siga siendo un motivo para "perder el puesto".

"Las necesidades de libertad, de soberanía, de independencia, de todo cuanto el ser humano desea para sí y para su país pasan primero que todo (como ya lo dije) por el requisito de estar vivos. Un evento multitudinario es difícilmente un evento que no deje secuelas porque muchas variables quedan sueltas y cada una de ellas es una trampa. Cada día hay un acápite en sus estadísticas: 'sospechosos'. Súmele hoy todos los que vayan a esas caravanas por todo el país", subrayó.

Durán, que se ha convertido en el rostro más visible de la pandemia en Cuba y ha pasado año y medio insistiendo en la cuarentena y la distancia social, ha recibido múltiples críticas por mostrarse a favor de un evento masivo convocado por el gobierno en la peor crisis sanitaria que atraviesa el país.

"Hoy es un día con indicadores elevados, pero indiscutiblemente viendo cosas muy positivas… la caravana… Reiteramos la exhortación del distanciamiento, del gel, del nasobuco... pero juntos debemos ir a defender nuestros principios a defender nuestra revolución y la soberanía de Cuba", dijo Durán García durante el parte de este jueves.

Toirac también recibió múltiples ataques de defensores del gobierno por cuestionar el apoyo del doctor Durán a la manfestación.

"Para mí eras uno de los mejores humoristas pero sinceramente dejé de admirarte. El que ama a su patria y la respeta lucha por ella y por la revolución que nos lo ha dado todo. Si eres hoy lo que eres es porque te formaste en Cuba", comentó un perfil sin identificación.

No obstante, muchos internautas mostraron su apoyo a las palabras de Toirac e hicieron sus propios cuestionamientos a Durán.

"Desde el momento que ese hombre ha callado cuando decidieron vacunar a la población con un candidato y no con una vacuna. Cuando no ha reconocido el peligro de traer turismo ruso infectado, desde que ha callado el colapso sanitario y la falta de coordinación para tratar a los pacientes, incluso los muertos. Desde el momento que da los datos diarios sabiendo que no son esos y que no hay suficientes pruebas PCR para garantizar que los cubanos sepan por dónde van... ese hombre ya no es un científico, es solo un compañero partidista", comentó un usuario.