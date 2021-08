Madre cubana reacciona al inicio del curso escolar: ¡Hasta cuándo y hasta dónde!

Primer día de clases en una escuela cubana antes de la Covid. Foto © Cubadebate.

Una madre cubana, de Cárdenas, Matanzas, reprochó hace unos días al Noticiero que anunciara con bombo y platillos que todo está listo para empezar el nuevo curso escolar.

"¡Hasta cuándo y hasta dónde! Paisanos, estoy harta de escuchar en el NTV que ya tenemos todo listo para el nuevo curso escolar. No. Los padres y maestros lo tenemos todo listo", aclaró.

"Llevamos años pintando las escuelas, reparándolas y a los pobres maestros, se les cae la cara de vergüenza de tener que decir: 'Necesitamos la cooperación de los padres", escribió en su muro de Facebook Guetsy Álamo.

"Llevo años dando dinero para ventiladores que los niños no pueden usar porque aumentan el consumo eléctrico de la escuela. Llevo años donando pintura, cloro, frazadas, escobas, araganes... En fin de, todo y entonces me vuelvo a preguntar: ¿vale la pena todo esto? Desgraciadamente dentro de 15 o 20 años tendré que ser de las madres que lloran porque sus hijos se fueron del país en busca de una mejor vida. Ya me cansé", añadió.

Según explicó, este post lo hizo sin ánimo de crear polémica tras los acontecimientos del 11J. Sólo con la intención de ponerle los pies en la tierra a quienes siguen diciendo que en Cuba la Educación es gratuita.

En su opinión no lo es si sumamos además a todos esos aportes de los padres, el dinero que las familias tienen que destinar a la compra de mochilas (más de mil pesos), medias (150 pesos), calzoncillos y blúmers (250 pesos), más la merienda diaria que se hace insostenible para quienes no tienen acceso al dólar.

Este 2 de agosto la prensa oficialista, afín al Partido Comunista, informó que las clases empezarán en Cuba cuando la situación epidemiológica lo permita.

Hay que recordar que la Isla no consiguió empezar el curso 2020-2021 de forma presencial hasta noviembre de 2020.

Actualmente el curso escolar en la Isla se trasmite a través de la televisión, lo que ha provocado el descontento en muchas familias que consideran que no constituye un sistema eficiente para el aprendizaje.

La situación epidemiológica de Cuba mantiene en jaque el inicio del curso escolar. Con una media de entre 8 mil y 9 mil nuevos contagios diarios, la Isla está en plena ola.

Este jueves las autoridades sanitarias anunciaron 93 muertes y 8.399 fallecidos. Lo peor se vive en La Habana, Ciego de Ávila, Matanzas, Holguín y Guantánamo.