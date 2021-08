Cubana indignada porque los medios oficialistas la culpan por la muerte de su madre

Bárbara Echemendía junto a su madre Foto © Facebook / Bárbara Echemendía

Bárbara Echemendía mostró su indignación ante aquellos medios de prensa al servicio del oficialismo, que la mostraron como culpable de la muerte de su madre en un taxi de Ciego de Ávila.

La madre de Echemendía ingresó en el hospital de Morón en julio pasado y tras permanecer varios días en la instalación médica decidió llevarla para su casa en la cabecera provincial porque un tratamiento inestable con antibióticos le provocó colitis y la señora necesitaba una dieta y tratamientos especiales.

"Sí es verdad que yo me lleve a mi mamá (porque) le hicieron un test y le dio negativo al coronavirus. Yo estaba con ella en una sala de COVID-19 en el Hospital de Morón: en la cama seis, como terapia intermedia", explicó la mujer a Diario de Cuba.

La cubana le reprochó a la cuenta en Twitter Red Verdad, que se hace pasar como un medio independiente, que contara de la historia solo la parte que le conviene al sistema político, pero dejó pasar por alto varios detalles que son importantes conocer.

"Al parecer la parte del tratamiento que llevaba para la colitis no se dijo, ni tampoco el traslado solicitado para el hospital de Ciego de Ávila, porque en Morón no existía lo que llevaba", añadió Echemendía.

La señora presentó diarreas y no era posible controlarlas, producto de la colitis, y en el hospital de Morón no había ni sondas para ponerle, así que prefirió intentar gestionar un ingreso en el municipio cabera de Ciego de Ávila, porque le quedaba más cerca de su casa y podía ser mejor atendida.

"La doctora que estaba el día 24 de julio en la sala de Ortopedia me dijo que iba a solicitar traslado para el hospital de Ciego de Ávila. Eso fue cuando yo le dije que me la llevaba, yo le dije que sí, que traslado para el hospital de Ciego sí, porque yo vivía en Ciego y me podían llevar el medicamento para el hospital y la alimentación que ella necesitaba también", dijo.

Echemendía criticó a Red Verdad por no contactarla y contar solo una parte de la historia, según la versión de los médicos y dejó pasar por alto el sentir de la familia.

"Se ve claro que no fue la madre de ella, fue la mía; ni tampoco la mamá de algún dirigente de este país", finalizó.

Ciego de Ávila es una de las provincias con mayor índice de contagio por coronavirus y donde se incrementan cada día las cifras de fallecidos asociados a la enfermedad.

Para evitar la propagación de la pandemia el territorio adoptó medidas de restricción y el gobierno destinó personal y recursos a esa provincia, donde hay escasez de medicamentos y personal sanitario para hacer frente al colapso sanitario que representa el aumento de contagios de COVID-19.