Cubana denuncia la muerte de su madre en asiento de un taxi a falta de capacidad en el hospital

Mujer fallecida en Ciego de Ávila sin asistencia médica Foto © Facebook / Barbara Echemendia

La cubana Bárbara Echemendía denunció el fallecimiento de su madre en el asiento trasero de un taxi debido a la irresponsabilidad del sistema de salud en Ciego de Ávila, incapaz de proveer una camilla siquiera para trasladar a la mujer, mientras estuvo convaleciente, del auto a una sala.

En una transmisión en directo a través de Facebook, la avileña mostró imágenes de su madre fallecida, sentada en el asiento trasero de un taxi, en las afueras de un centro de salud.

Según explica Echemendía, su madre presentaba un cuadro agudo de falta de aire, y al llegar a los alrededores de la instalación de salud avileña ningún médico pudo asistirla.

“Venía con ella para que fuera atendida por falta de aire. No había camilla, nadie me atendió, ni los médicos la atendieron. Le hablaba a los médicos y me viraban la cara. Miren cómo muere la gente sin asistencia. Ese es el comunismo”, indicó la mujer mientras enfocaba el cuerpo sin vida de su madre, recostado dentro del auto.

En la misma provincia de la zona central cubana un joven denunció igualmente el fallecimiento de su padre a consecuencia del abandono institucional cubano.

"Dejaron morir a un combatiente que luchó por este país", dijo entre lágrimas el joven.

Indignado, arremetió contra la dirección del país y el sistema de salud cubano, a los que consideró corruptos. Explicó que había ido a la Dirección Provincial de Salud para pedir ayuda y su reclamo fue desoído.

"Fui a todos los lugares donde tenía que ir, y no me quedó más opción que coger las redes sociales", afirmó desesperado.

Al igual que Echemendía, el joven mostró en transmisión directa el cuerpo sin vida de su padre, postrado sobre una litera de lo que parece ser un centro de aislamiento para pacientes sospechosos de portar el Covid-19.

Cuba atraviesa actualmente el momento más crítico desde que comenzara la pandemia, con 8 853 contagios en las últimas 24 horas y 80 decesos, lo que convierte a la isla en la nación con mayor tasa de infectados per cápita de toda Latinoamérica.

Sin embargo, a inicios de este mes el mandatario Miguel Díaz-Canel negó el colapso de las infraestructuras de salud en Cuba ante la denuncia de cientos de cubanos que ofrecían sus testimonios o mostraban imágenes de hospitales desbordados.

"Van indicando que cada vez los niveles de transmisión se acercan más a las capacidades que tenemos creadas en el sistema de Salud para poder atender pacientes”; pero “esa es una de las situaciones a las que no hemos llegado y que otros países han tenido que sufrir como parte del comportamiento de esta pandemia”, señaló el presidente, según un reporte del portal Cubadebate.