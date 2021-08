Partido Popular español defiende la libertad en Cuba y América Latina

Miembros del PP y vicesecretario nacional Antonio González Terol Foto © Captura/MASJEREZ

El Partido Popular español ratificó su apoyo a los ciudadanos cubanos y de América Latina que defiendan sus libertades ante el poder de regímenes y dictaduras socialistas y comunistas.

Durante un encuentro con miembros de esta organización en Jerez, España, líderes del partido exigieron al presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, una postura más radical frente a las dictaduras de Cuba y Venezuela.

“Cuba y Venezuela son dictaduras y Pedro Sánchez tiene la obligación de ayudar a que se instaure allí la democracia, no de defender a los comunistas que hablan de aquello como si no fuera una anomalía democrática simplemente por aguantar unos pocos meses, o años más, al frente del Palacio de La Moncloa”, expuso el vicesecretario nacional del PP, Antonio González Terol.

También el diputado popular en el Parlamento Europeo, Juan Ignacio Zoido, manifestó que "hay que buscar un gobierno de referencia y levantar sin tibiezas la voz. Hay que recuperar las libertades y derechos y devolver la democracia. No admitir las dictaduras que tiranizan el mundo".

La diputada popular y presidenta local del partido en Jerez, María José García Pelayo, aseguró que "no nos podemos confiar, porque comenzamos con los tics autoritarios de una persona que no nos deja vivir como queremos vivir o no nos deja sentir como queremos sentir" y se acaba como en Venezuela o Cuba.

Otros participantes pusieron el foco en la importancia del diálogo político, además de subrayar que la base de la libertad está en ofrecer oportunidades a la sociedad.

"La libertad tiene que ver con las oportunidades, con el empleo, con que una tierra sea próspera", reiteró García Pelayo.

Los miembros del PP alertaron en el encuentro sobre “lo perjudiciales que son los regímenes comunistas”, además de lamentar la posición del PSOE, incapaz de llamar por su nombre de dictadura al régimen cubano y de que se alineara con Podemos en contra de una propuesta de apoyo al pueblo cubano, a su transición a la democracia y de condena a su régimen totalitario.