España usa dinero de deuda perdonada a Cuba para enviar alimentos a la isla

Vídeos relacionados:

El Gobierno español ha destinado medio millón de euros del programa de conversión de deuda con Cuba a la compra de alimentos para la población cubana, en lo que supone la primera vez que ese fondo se emplea para gasto corriente, según informó este lunes El País.

El mecanismo utilizado es el programa de conversión de deuda pactado entre Cuba y España en 2016 y reactivado en junio de 2025, con el que Madrid pretende movilizar hasta 375 millones de euros para financiar proyectos de desarrollo sostenible en sectores como energía, agua y seguridad alimentaria.

Bajo este esquema, España perdona a Cuba la devolución de esa deuda a cambio de que los fondos se destinen a proyectos supervisados por ambos gobiernos, lo que los convierte en una donación de dinero público español.

Aunque el programa no cubre en principio gasto corriente, el comité bilateral que aprueba las inversiones hizo una excepción humanitaria en febrero, coincidiendo con las restricciones estadounidenses al petróleo venezolano que agravaron la crisis en la isla.

El proyecto piloto aprobado da continuidad a un programa de asistencia alimentaria en escuelas de la zona oriental de Cuba, y los alimentos son suministrados por cooperativas agrícolas locales.

La iniciativa se enmarca en el compromiso asumido por el presidente Pedro Sánchez junto a los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y México, Claudia Sheinbaum, en la cumbre progresista celebrada en Barcelona el 19 de abril.

En un comunicado conjunto, los tres líderes declararon: «Expresamos nuestra enorme preocupación por la grave crisis humanitaria que atraviesa el pueblo de Cuba y emplazamos a que se adopten las medidas necesarias para aliviar esta situación y se eviten acciones que agravan las condiciones de vida de la población o contrarias al derecho internacional».

La decisión de usar el fondo de conversión para alimentos ha generado malestar entre las 200 empresas españolas que integran la Plataforma de Afectados por los Impagos del Gobierno Cubano, que acumulan deudas por valor de 316 millones de euros sin cobrar al régimen.

El 50% de esas compañías proceden de Cataluña y otro 20% del País Vasco.

El pasado martes, el Senado rechazó una moción del Grupo Plural que instaba al Gobierno a ayudar a esas empresas a cobrar sus deudas; Junts, PP y PNV votaron a favor, pero el resto de grupos se abstuvo y la moción no prosperó.

El portavoz socialista Juan Lobato defendió el rechazo con estas palabras: «Lo que no podemos compartir es el pago de compensaciones por parte del Estado español como consecuencia de operaciones comerciales de empresas privadas con el Gobierno de Cuba. No se puede dedicar gasto público a partidas que la ley no faculta».

La crisis que motiva la ayuda se desencadenó en enero, cuando la administración Trump cortó el suministro de petróleo venezolano a Cuba, dejando a la isla sin su principal fuente de energía y provocando la paralización económica y el colapso del turismo.

La falta de queroseno obligó a Iberia a suspender sus vuelos directos a La Habana entre junio y septiembre, y once aerolíneas más han cancelado operaciones a la isla en lo que va de año.

Meliá, el grupo hotelero español con más activos en Cuba —36 establecimientos—, cerró el primer trimestre con el 50% de su capacidad operativa y advirtió que la situación «ha afectado en gran medida al mercado turístico».

Según el Food Monitor Program, el 96,91% de la población cubana carece de acceso adecuado a alimentos y unos 4,5 millones de personas se encuentran en riesgo de inseguridad alimentaria, una cifra que sitúa la crisis actual entre las peores desde el Período Especial de los años noventa.