Yulién Oviedo a los que hacen canciones de Cuba: "Están sacando tremendos mojones para quedar bien"

Yulien Oviedo Foto © Instagram del artista

El cantante Yulién Oviedo dijo que muchos artistas cubanos están sacando canciones sobre la crisis en Cuba por presión y para quedar bien, y el resultado, en su opinión, es malo.

El artista aconsejó a quienes quieran hacer canciones sobre la libertad de Cuba próximamente, tomen nota de la letra y la producción musical de Patria y Vida y de Un Sueño, de El Micha, las cuales considera las únicas bien hechas.

"Antes de dormir quiero dar un consejo, el próximo que vaya a hacerle una canción a Cuba, paso 1-escuchar Patria y Vida, paso 2-escuchar la del Micha, paso 3-afincar el lápiz y hacer buena producción musical que lo que están sacando son tremendos mojones para quedar bien", escribió Oviedo en su cuenta de Twitter.

La publicación de Yulién, que se vio envuelto en la polémica luego de decir que no creía que en Cuba hubiese una dictadura, no fue muy bien recibida por algunos internautas, que dejaron sus comentarios.

"Yo lo único que veo aquí es una falta de respeto muy grande a todos tus colegas, que de una forma u otra lo único que han hecho es aportar su granito de arena de la mejor forma que lo saben hacer", "Por lo menos ellos se toman su tiempo en dedicarle algo a Cuba, el pueblo que hace al artista, tú no haces nada y vives de los placeres del yuma, so hipócrita", respondieron algunos.

Comentarios al tweet de Yulién Oviedo

Recientemente, Yulién dedicó un tema a los haters, en el que aseguraba que a él nadie lo gobierna y que "aunque te guste o no soy una fucking leyenda".

"También quieres que yo hable, tú sabes que los principios nunca fueron negociables, no te me hagas el indomable, que estás hablando de política pero detrás de un tablet", dice el tema.

Si bien Yulién no menciona directamente a ninguno de sus colegas del género urbano, luego de los temas que menciona como ejemplo de una canción a Cuba bien hecha, han estrenado canciones de corte similar Baby Lores, Eddy K, El Uniko, Insurrecto, Lenier Mesa, El Chacal y este fin de semana se sumó Jacob Forever con Queremos libertad.

Luego de su mediática polémica por decir que no conocía el concepto de dictadura pero que creía que en Cuba no había una, Yulién se disculpó y dijo que no había sabido dar la respuesta correcta.

"Sinceramente no me sentí capacitado para responderle esa pregunta a esa persona, di la respuesta equivocada. Si los ofendí, pido aquí desde lo más profundo de mi corazón mis más sinceras disculpas, porque no fue eso lo que quise decir", dijo entonces.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.