Camila Cabello visita a familias que buscan asilo en la frontera de México con Estados Unidos

Camila Cabello junto a niños emigrantes en Frontera de México y EE.UU. Foto © Instagram Camila Cabello / @angelakohler

La cantante cubana Camila Cabello visitó a un grupo de familias migrantes que buscan asilo en Estados Unidos a través de la frontera con México.

Cabello dijo que esta experiencia ha sido muy intensa para ella y dejó claro que fue un honor, pero también le hizo rememorar su infancia y el proceso migratorio que vivió al salir de Cuba.

"Poder escuchar a estas familias y niños contar sus historias me ayudó a comprender sus viajes y me abrió el corazón a lo que todos podemos hacer para ayudar. Estos padres tienen algunas de las mismas esperanzas y sueños para sus hijos que mi madre tenía para mí cuando salimos de Cuba", dijo la cantante.

Cabello comentó que sus historias comenzaron en un punto común, la búsqueda de una vida mejor. Sin embargo, el tiempo generó dos resultados completamente diferentes. En este sentido se refirió a la diferencia entre aquellos migrantes que logran triunfar con apoyos, y los que deben transitar un camino más duro para lograr su objetivo.

"Tenemos la oportunidad de reinventar realmente cómo podemos proteger algunas de nuestras comunidades más vulnerables y asegurarnos de que las personas que buscan ayuda desesperadamente en nuestra frontera sean bienvenidas con amor y dignidad", dijo la cubanoamericana.

Cabello pidió a sus seguidores que la apoyen en esta tarea y compartió los contactos de organizaciones que dan sostén a los migrantes que piden asilo en la frontera de México con Estados Unidos.

Entre ellas está This Is About Humanity, una comunidad dedicada a crear conciencia sobre familias separadas y reunificadas y comunidades vulnerables en ambos lados de la frontera.

También mencionó a Immigrant Defenders Law Center, un bufete de abogados de justicia social sin fines de lucro que defiende a comunidades de inmigrantes contra la injusticia sistémica en el sistema legal.

Otras organizaciones con las que colabora la cantante son FWD.us y Yes We Can World Foundation y Caritas, por su incansable defensa en nombre de estas familias.

Tras las históricas protestas del 11J, donde las personas salieron a las calles a pedir Libertad, la cantante hizo declaraciones en apoyo a los manifestantes. Pidió a sus seguidores difundir la gran crisis por la que atraviesa actualmente Cuba.

“Hola chicos, hay una gran crisis en este momento en Cuba y necesitamos su ayuda para difundir conciencia. Las muertes por COVID-19 están aumentando rápidamente y debido a la falta de medicamentos, recursos, necesidades básicas e incluso alimentos, muchas personas están muriendo”, escribió en su cuenta de Instagram con el hashtag #SOSCuba.

Además se presentó a finales de ese mes en el popular show de Jimmy Fallon con su más reciente éxito Don't Go Yet. Aprovechó la ocasión para mandarle un mensaje al pueblo cubano. "Esto es para mi gente de Cuba. Patria y Vida", dijo antes de comenzar su actuación.