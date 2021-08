Youtuber cubana Ruhama Fernández denuncia allanamiento en su detención: "Se llevaron mis equipos de trabajo"

Ruhama Fernández Foto © Facebook Ruhama Fernández

La youtuber cubana Ruhama Fernández denunció en sus redes sociales que el día de su detención el gobierno allanó su casa y se llevaron sus equipos de trabajo.

Fernández publicó un audio explicando a sus seguidores lo que ocurrió el día de su detención y se comprometió a hacer un vídeo próximamente con más detalles.

"Lo que sucedió fue un allanamiento en mi morada. Estaban buscando todos los dispositivos con los que yo grabo, es decir, mi teléfono y mi laptop. Movieron absolutamente todo de mi casa (casa en que yo me encontraba en ese momento). Se llevaron muchas cosas", dijo la youtuber.

Según relató el gobierno cubano le incautó en el allanamiento sus materiales de trabajo entre ellos su laptop, trípode, y demás artículos necesarios para hacer vídeos.

"Quería decirles además que llevaron a un camarógrafo. Hubo una persona que se dedicó todo el tiempo a grabarme a mi y todo lo que se estaban llevando, todo lo que tenía en mi casa, toda mi intimidad. Les cuento esto para que no se sorprendan si dentro de poco vemos algún programa de Humbertito (Humberto López) intentando sacar los chats de mi WhatsApp o simplemente con imágenes de mi casa o de mí", comentó Fernández.

La youtuber agradeció a las personas por el apoyo que le dieron durante el tiempo que estuvo detenida reclamando su liberación. Publicó también un mensaje en Twitter en referencia a este tema.

"Intentaron anularme y ya no era Ruhama Fernández sino la reclusa 560 pero un pueblo con voz de trueno hizo sonar mi nombre más alto que sus patrañas Gracias por el #FreeRuhama Gracias por su unidad sabía que no estaría sola. Pero esto no acaba acá, siguen muchos presos", dijo Fernández.

Entre las personalidades que exigieron la liberación inmediata de la youtuber estuvo el músico cubano Willy Chirino.

“Ruhama Fernández, una valiente cubana de Santiago de Cuba que todos los días se manifiesta a través de su canal de YouTube contándole al mundo la tragedia de nuestro pueblo, hoy fue detenida en Palma Soriano y se desconoce su paradero”, escribió el martes Chirino en su perfil de Facebook.

El músico además recordó las palabras de Martí cuando dijo que “la libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía”.

Fernández también tuvo el apoyo de la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar. La republicana exigió en su cuenta de Twitter la liberación de la joven santiaguera y pidió el cese de la represión en Cuba.

La policía política detuvo a la youtuber el martes y la condujeron a la Unidad de Instrucción de Versalles en Santiago de Cuba. Este miércoles fue puesta en libertad. Ella se define como liberal y anticomunista en sus redes sociales.