Detenida en Santiago de Cuba la youtuber Ruhama Fernández

Ruhama Fernández. Foto © Ruhama Fernández / Facebook

La policía política detuvo a la youtuber Ruhama Fernández en Santiago de Cuba, donde reside la joven, denunciaron este martes varias publicaciones en redes sociales.

Fernández, que se define como liberal y anticomunista en sus perfiles, se encuentra en la Unidad de Instrucción de Versalles en Santiago de Cuba.

“Ruhama Fernández acaba de ser secuestrada por la dictadura Castrista por decir lo que piensa. ¡Exigimos su liberación inmediata!”, expresó la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar en Twitter, pidiendo a su vez el cese de la represión en la isla.

La joven suele hacer denuncias de la realidad cubana en su canal de YouTube, así como críticas al Gobierno. Su trabajo le ha costado ser detenida y hostigada en varias ocasiones por la Seguridad del Estado. En una de ellas, contó que incluso había sufrido acoso sexual durante un interrogatorio.

“Quiero dejar constancia de que NO HE COMETIDO NINGÚN DELITO, decir la verdad no es un delito, aunque en mi país lo quieran ver así”, dijo el año pasado luego de recibir una citación de la policía política.

“Soy una simple joven cubana que quiere lo mejor para mi país y este es el resultado. Muchas gracias de antemano por el apoyo”, sostuvo entonces.

“No puedo salir de mi país, no puedo crecer, no me dejan estudiar. ¿Qué quieren que uno haga? No lo entiendo... Esto es lo que pasa con las personas que pensamos diferente: o nos hundimos o nos hundimos, ya más nada”, agregó.