Esposo de cubana presa por protestas del 11J: "La golpearon y obligaron a gritar Viva Fidel"

María Cristina Garrido/Michel Valladares Foto © Facebook /Michel Valladares

Esposo de la activista opositora María Cristina Garrido denunció las torturas físicas y sicológicas a su mujer, detenida bajo los cargos de liderar las protestas del 11J en Quivicán, Mayabeque.

Michel Valladares aseguró este martes a RadioTelevisión Martí que conoció de primera mano las agresiones a la activista, tras una visita a la prisión donde ella se encuentra retenida.

Valladares dijo que su esposa le contó que fue víctima de numerosas agresiones en un centro penitenciario conocido como "la prisión del Sida", ubicado en San José de las Lajas, “donde la golpearon dos veces”, además de meterla en un calabozo en el que ni podía sentarse ni acostarse.

Añadió también que su esposa durante la visita le contó "todo lo que le habían hecho, todos los golpes que le dieron... que iba caminando y le barrían los pies y se caía de espaldas, que la obligaban a gritar ‘Viva Fidel’”.

Garrido, madre de dos hijos, fue detenida el 12 de julio bajo los cargos de atentado, desacato, desorden público y propagación de epidemia.

Durante 18 días Valladares no tuvo noticias suyas, hasta que logró verla este sábado en el Departamento Técnico de Investigaciones de San José de las Lajas.

Una publicación en Facebook de Juan Antonio Madrazo Luna refirió, además, que "Michael Valladares encontró a su esposa más delgada, pero firme en su compromiso de continuar aportando su grano de arena por democratizar Cuba y movilizar el cambio que necesita la sociedad".

Este sábado Valladares había reclamado a las autoridades por la vida de su esposa. "Me están negando verla, no sé en qué condiciones se encuentra, a ella la detuvieron en buen estado de salud. Yo no quiero mentiras, viva se la llevaron y viva la quiero", aseguró en su perfil de Facebook Valladares.

La revista feminista Alas Tensas también denunció el caso de María Cristina Garrido y su hermana Angélica, quien también se encuentra detenida, como parte de su campaña “Mujeres que participan en la política”.

No es la primera vez que Garrido ha sido violentada en Cuba. A finales de 2020 fue blanco de una campaña de descrédito por denunciar el caso de un niño que no tenía zapatos para ir a la escuela.

“Por cada mentira que digan de mí o de Michael, les sacaremos diez casos aún más críticos de la miseria comunista en que este pueblo vive”, manifestó en esa ocasión.

La ONG cubana Cubalex, especializada en servicio jurídico, registra desde el 11J hasta este martes, 805 personas detenidas.

De esa cifra, 249 ya han sido liberadas, 373 permanecen detenidas, 10 fueron desaparecidas forzosamente y 10 son menores de 18 años, y aún están encarcelados.

Decenas de detenidos han sido juzgados en juicios sumarios, muchos de ellos sin derecho a un abogado y condenados a un año de prisión por su derecho a manifestarse.