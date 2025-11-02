Fe en prisión y amor en la distancia: José Gabriel Barrenechea y su madre, símbolos del Premio Patmos 2025

Vídeos relacionados:
El Instituto Patmos concedió su Premio Anual 2025 al intelectual y preso político cubano José Gabriel Barrenechea, y de manera póstuma a su madre, Zoila Esther Chávez, quien falleció sin poder verlo antes de morir, informó Martí Noticias.
El reconocimiento honra la fe, la coherencia moral y la defensa de los derechos humanos de ambos, en una Cuba donde creer y hablar con libertad sigue siendo un acto de riesgo y valentía.
Una fe que resiste incluso tras las rejas
El galardón, que se entrega cada 31 de octubre, coincide con la conmemoración del Día Internacional de la Reforma Protestante y se destina a quienes encarnan una fe genuina y un compromiso ético con la verdad dentro de la isla.
El pastor Mario Félix Lleonart, fundador del Instituto, explicó que el premio “no se concede porque alguien esté preso, sino porque mantiene su fe en medio de la adversidad”, publicó el citado medio.
“José Gabriel ha pasado de lo que él llamaba un católico cultural a una experiencia más viva y existencial de fe, fortalecida en prisión”, dijo Lleonart.
Un intelectual castigado por decir la verdad
José Gabriel Barrenechea, profesor de Física y escritor villaclareño, fue arrestado el 8 de noviembre de 2024 tras participar en una protesta pacífica contra los apagones eléctricos en Encrucijada, Villa Clara.
A pesar de haber sido juzgado el 24 de septiembre de 2025, permanece detenido sin sentencia, lo que organizaciones y activistas califican como una violación de sus derechos fundamentales.
Zoila Esther Chávez: una madre que murió esperando
El Instituto dedicó el premio también a la memoria de Zoila Esther Chávez, madre del intelectual, quien murió el 4 de mayo de 2025, a los 84 años, sin poder abrazar a su hijo.
Según denunció el Instituto Patmos, las autoridades respondieron al pedido familiar con una frase cruel: “El hijo verá a su madre cuando ella muera.”
Zoila, enferma de cáncer, se dejó morir de tristeza, negándose a alimentarse. Su historia refleja el dolor de cientos de madres cubanas cuyos hijos permanecen encarcelados por motivos políticos.
La voz desde la celda
Desde prisión, Barrenechea envió dos mensajes que evidencian su serenidad espiritual y su compromiso con los valores que lo condujeron al encierro:
“Deseo agradecer a mi Iglesia, la de mi mamá y mis mayores: la Católica. Monseñor Arturo me trajo consuelo espiritual y la palabra de Nuestro Señor.”
En otra carta al pastor Lleonart escribió:
“Cargaré con la Cruz como mi Señor. Hay valores que dan sentido a nuestros días, y aunque resulte terrible afrontarlos, es un honor hacerlo. ¡Dios, Patria y Familia!”
Doce años de un premio a la conciencia libre
El Premio Patmos, fundado en 2014, ha reconocido a intelectuales, activistas y creyentes cubanos que han enfrentado persecución por ejercer su fe o su pensamiento crítico.
Entre sus galardonados figuran Ernesto Borges, Félix Navarro, Lorenzo Rosales, María Cristina Garrido y Sissi Abascal, todos víctimas de represión o prisión por motivos políticos.
Con esta edición, el Instituto cierra doce años consecutivos de defensa de la libertad de conciencia, homenajeando a un hijo que resiste entre rejas y a una madre que murió esperando justicia.
Preguntas frecuentes sobre el Premio Patmos y la situación de José Gabriel Barrenechea
¿Quiénes fueron galardonados con el Premio Patmos 2025?
El Premio Patmos 2025 fue otorgado al preso político José Gabriel Barrenechea y, de manera póstuma, a su madre Zoila Esther Chávez. Este reconocimiento honra su fe, coherencia moral y defensa de los derechos humanos en Cuba, un país donde estos valores se enfrentan a la represión del régimen. El Instituto Patmos otorga este premio a quienes mantienen su fe y compromiso ético en situaciones adversas.
¿Por qué fue arrestado José Gabriel Barrenechea?
José Gabriel Barrenechea fue arrestado por participar en una protesta pacífica contra los apagones eléctricos en Villa Clara. Fue detenido el 8 de noviembre de 2024 y, a pesar de haber sido juzgado en septiembre de 2025, sigue encarcelado sin sentencia, lo cual es denunciado por activistas como una violación a sus derechos fundamentales.
¿Qué simboliza el Premio Patmos en el contexto cubano actual?
El Premio Patmos simboliza la defensa de la libertad de conciencia y derechos humanos en Cuba. Desde su creación en 2014, el premio ha reconocido a aquellos que, a pesar de la represión, mantienen su fe y pensamiento crítico. En un contexto donde el régimen cubano persigue y castiga a opositores políticos, este premio resalta la importancia de la resistencia pacífica y la lucha por la verdad y la justicia.
¿Cuál fue la respuesta del régimen cubano ante la situación de Zoila Esther Chávez y su hijo?
El régimen cubano negó a José Gabriel Barrenechea la posibilidad de ver a su madre antes de morir. La negativa a permitir este encuentro fue denunciada como un acto de crueldad, reflejando la represión sistemática que sufren los presos políticos y sus familias en Cuba. Zoila Esther Chávez falleció sin poder despedirse de su hijo, lo que evidencia el sufrimiento al que son sometidas las familias de los disidentes.
