Fe en prisión y amor en la distancia: José Gabriel Barrenechea y su madre, símbolos del Premio Patmos 2025

El Instituto Patmos concedió su Premio Anual 2025 al intelectual y preso político cubano José Gabriel Barrenechea, y de manera póstuma a su madre, Zoila Esther Chávez, quien falleció sin poder verlo antes de morir, informó Martí Noticias.

El reconocimiento honra la fe, la coherencia moral y la defensa de los derechos humanos de ambos, en una Cuba donde creer y hablar con libertad sigue siendo un acto de riesgo y valentía.

Una fe que resiste incluso tras las rejas

El galardón, que se entrega cada 31 de octubre, coincide con la conmemoración del Día Internacional de la Reforma Protestante y se destina a quienes encarnan una fe genuina y un compromiso ético con la verdad dentro de la isla.

El pastor Mario Félix Lleonart, fundador del Instituto, explicó que el premio “no se concede porque alguien esté preso, sino porque mantiene su fe en medio de la adversidad”, publicó el citado medio.

“José Gabriel ha pasado de lo que él llamaba un católico cultural a una experiencia más viva y existencial de fe, fortalecida en prisión”, dijo Lleonart.

Un intelectual castigado por decir la verdad

José Gabriel Barrenechea, profesor de Física y escritor villaclareño, fue arrestado el 8 de noviembre de 2024 tras participar en una protesta pacífica contra los apagones eléctricos en Encrucijada, Villa Clara.

A pesar de haber sido juzgado el 24 de septiembre de 2025, permanece detenido sin sentencia, lo que organizaciones y activistas califican como una violación de sus derechos fundamentales.

Zoila Esther Chávez: una madre que murió esperando

El Instituto dedicó el premio también a la memoria de Zoila Esther Chávez, madre del intelectual, quien murió el 4 de mayo de 2025, a los 84 años, sin poder abrazar a su hijo.

Según denunció el Instituto Patmos, las autoridades respondieron al pedido familiar con una frase cruel: “El hijo verá a su madre cuando ella muera.”

Zoila, enferma de cáncer, se dejó morir de tristeza, negándose a alimentarse. Su historia refleja el dolor de cientos de madres cubanas cuyos hijos permanecen encarcelados por motivos políticos.

La voz desde la celda

Desde prisión, Barrenechea envió dos mensajes que evidencian su serenidad espiritual y su compromiso con los valores que lo condujeron al encierro:

“Deseo agradecer a mi Iglesia, la de mi mamá y mis mayores: la Católica. Monseñor Arturo me trajo consuelo espiritual y la palabra de Nuestro Señor.”

En otra carta al pastor Lleonart escribió:

“Cargaré con la Cruz como mi Señor. Hay valores que dan sentido a nuestros días, y aunque resulte terrible afrontarlos, es un honor hacerlo. ¡Dios, Patria y Familia!”

Doce años de un premio a la conciencia libre

El Premio Patmos, fundado en 2014, ha reconocido a intelectuales, activistas y creyentes cubanos que han enfrentado persecución por ejercer su fe o su pensamiento crítico.

Entre sus galardonados figuran Ernesto Borges, Félix Navarro, Lorenzo Rosales, María Cristina Garrido y Sissi Abascal, todos víctimas de represión o prisión por motivos políticos.

Con esta edición, el Instituto cierra doce años consecutivos de defensa de la libertad de conciencia, homenajeando a un hijo que resiste entre rejas y a una madre que murió esperando justicia.