El PSG formaliza la oferta a Messi

Lionel Messi despidiéndose del FC Barcelona. Foto © Lionel Messi / Facebook

El club deportivo París Saint Germain formalizó este domingo la oferta al astro argentino Lionel Messi para incluirlo en la plantilla del equipo francés, después de su salida del FC Barcelona, donde glorificó su carrera como uno de los mejores futbolistas de la historia.

Según el medio de deportes Marca, la propuesta formal y por escrita emergió casi al mismo tiempo que Messi se despedía oficialmente de la afición azulgrana.

Previamente, Joan Laporta, presidente del Fútbol Club Barcelona comunicó al padre de Messi que no podía mantener su promesa de renovar su contrato al 10, de lo cual supieron los dirigentes del PSG y contactaron pronto con el entorno del jugador rosarino.

El equipo catalán anunció la salida del jugador a través de un comunicado, en el que se dijo que había intención por ambas partes en llegar a un acuerdo, pero existían "obstáculos económicos y estructurales" que lo impedían.

En su discurso de despedida, Messi, visiblemente emocionado, dijo que había hecho “todo lo posible” para quedarse en España. “El año pasado no quería quedarme y lo dije. Este año sí que quería, pero no se pudo”, aseguró.

Desde horas de la mañana, los abogados de Messi analizan ya la oferta formal del club parisino. Ambas partes confían en poder cerrar un acuerdo en breve (principalmente por las prisas del PSG en anunciar el fichaje), algo que podría ser una realidad en los próximos días, indica el citado medio.

Se espera que el estelar futbolista llegue en los días próximos a París, donde podría firmar su acuerdo con el equipo galo, que, al mismo tiempo, trabaja también en lograr la renovación de Mbappé, cuyas decisiones son seguidas de cerca por el Real Madrid, que no ha ocultado su interés en el delantero francés.

Messi se incorporó al Barça con 13 años en 2000, jugando en las categorías inferiores hasta que el entrenador Frank Rijkaard lo hizo debutar con la absoluta a los 16 años, en un amistoso contra el Oporto, donde su talento sobre el campo se hizo notar marcando un gol en el partido.

A partir de entonces, su figura llegó a niveles espectaculares, dejando un registro en el club catalán de 672 goles en 778 partidos, 35 trofeos, 10 ligas y cuatro Ligas de Campeones.

“Me hubiera gustado irme de otra manera, aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo… Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club”, expresó en redes sociales el futbolista de 34 años.

“Y para nuestra afición, que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta. Me voy, pero no es un adiós, solo un hasta luego. Visca el Barça!!!”, agregó.