Gobierno cubano se queda con los euros de médicos mexicanos y los convierte en MLC

Los más de 180 médicos mexicanos que comenzarán esta semana a estudiar sus especialidades en Cuba no podrán transferir a sus cuentas internacionales ni extraer el dinero que les enviará mensualmente el Gobierno mexicano para gastos de manutención, reveló una investigación del portal Cubanet, basada en denuncias de los propios médicos.

Los 1100 euros mensuales enviados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México irán directamente a cuentas creadas en el Banco Popular de Ahorro de Cuba. Ese dinero, no podrá transferirse a las cuentas internacionales personales de los médicos mexicanos, ni podrá ser extraído en euros; solo en pesos cubanos. El dinero únicamente podrá usarse dentro de Cuba con las tarjetas del banco o extraerse en una moneda que no tiene valor en ningún otro lugar del mundo.

Con esto, los médicos no podrán ahorrar dinero de sus becas como habitualmente sucede, ya que no pueden pasar ni un solo centavo a sus cuentas mexicanas y el efectivo que extraigan en pesos cubanos no lo pueden cambiar a moneda libremente convertible.

