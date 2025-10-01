Embajada de Cuba en México identifica a doctora fallecida en Veracruz y se pronuncia sobre su muerte

Vídeos relacionados:

La Embajada de Cuba en México y su Consulado en Veracruz confirmaron en las últimas horas la muerte de la doctora cubana Zunilda Torres Rodríguez, especialista en Medicina Física y Rehabilitación.

La profesional de la salud fallecida formaba parte de la brigada médica enviada por la isla a territorio mexicano en el marco del programa IMSS-Bienestar.

Prestaba servicio concretamente en el Hospital Civil “Dr. Luis F. Nachón” de la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz.

El Consulado de Cuba en Veracruz en colaboración con autoridades de la Fiscalía del Estado y el IMSS Bienestar, así como los representantes de Servicios Médicos de Cuba realizan, desde ayer, todas las gestiones y diligencias correspondientes para la más rápida repatriación de los restos de la Dra. Zunilda Torres Rodríguez, miembro de la brigada médica Cubana que prestaba servicios en el Hospital Regional de Xalapa", señala una publicación en Facebook del Consulado cubano en Veracruz.

"Extendemos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, compañeros y amigos", añade la nota.

Reacción oficial de la Embajada de Cuba en México

La Embajada de Cuba en México también lamentó la pérdida de la especialista, y reconoció su valioso aporte al sistema sanitario veracruzano.

“Con pesar despedimos a Dra. Zunilda Torres, especialista en Medicina Física y Rehabilitación, que servía al pueblo en Veracruz. Desde la misión diplomática, la Brigada Médica y el Ministerio de Salud Pública de Cuba acompañamos a su familia y estamos ofreciendo apoyo consular y repatriación”, señaló la embajada.

Fallecimiento durante su jornada laboral

Según confirmaron fuentes institucionales, la doctora falleció en la madrugada del lunes, mientras ejercía sus labores profesionales.

El director de Atención Médica de los Servicios de Salud de Veracruz, Roberto Alonso García Díaz, señaló -en declaraciones recogidas por la prensa mexicana- que tras conocerse el deceso “ya se activaron los procedimientos que se siguen en casos de muerte súbita”; y subrayó que el Consulado de Cuba fue notificado con urgencia para iniciar el proceso de repatriación del cuerpo.

El fallecimiento de la doctora Torres Rodríguez ha sido calificado como un hecho “lamentable y doloroso” por diversas autoridades mexicanas, y ha generado muestras de solidaridad tanto en Cuba como en México.

La profesional no tenía familiares en el país, por lo que el Consulado de Cuba ha asumido la coordinación de todos los trámites diplomáticos y legales para la repatriación de sus restos a la isla.

Reconocimiento póstumo en Veracruz

Durante la jornada de salud comunitaria “Por un corazón saludable”, realizada en el Parque Juárez de Xalapa, el director del Hospital Civil donde trabajaba la doctora, Roberto Alonso García, pidió a los asistentes guardar un momento de silencio y brindar un aplauso en su memoria.

El funcionario destacó el compromiso de la especialista y su entrega constante al servicio del pueblo mexicano.

“Su labor es un ejemplo del espíritu solidario que caracteriza a las brigadas médicas cubanas. Su pérdida impacta profundamente a quienes laboraban junto a ella y a la comunidad que atendió en Xalapa”, reconoció el director hospitalario.

Aunque hasta el momento no se han revelado detalles específicos sobre la causa de muerte, las autoridades han subrayado que ocurrió de forma repentina durante el cumplimiento de sus funciones médicas.

Contexto: Una muerte que reactiva el debate sobre las brigadas médicas cubanas

El fallecimiento de la doctora Zunilda Torres Rodríguez vuelve a poner bajo escrutinio el programa de envío de médicos cubanos al extranjero, particularmente a México, donde su presencia ha sido defendida por el gobierno federal, pero también duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos, gremios médicos locales y voces críticas del régimen cubano.

Las brigadas médicas de la isla, promovidas por el Estado cubano bajo el discurso de “solidaridad internacionalista”, han sido señaladas por diversos organismos internacionales como una forma de trabajo forzado o servidumbre moderna, debido a las condiciones en que muchos de sus integrantes ejercen sus funciones.

En reiteradas ocasiones, galenos cubanos han denunciado retención de pasaportes, confiscación de la mayor parte de sus salarios por parte del gobierno cubano, falta de libertades individuales y vigilancia constante, incluso en misiones oficiales.