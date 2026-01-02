Trump admite que toma más aspirina que la recomendada y reaviva dudas sobre su salud

Vídeos relacionados:

El presidente Donald Trump admitió que consume diariamente una dosis de aspirina mayor a la que le recomiendan sus médicos, una práctica que, según él mismo reconoció, está detrás de los moretones visibles en sus manos y que ha vuelto a colocar su estado de salud en el centro del debate público.

En una extensa entrevista concedida a The Wall Street Journal y publicada el jueves, Trump explicó que toma 325 miligramos de aspirina al día, frente a los 75 a 100 miligramos que suelen recomendarse como dosis baja para la prevención de infartos y derrames cerebrales.

"Dicen que la aspirina es buena para adelgazar la sangre, y no quiero sangre espesa fluyendo por mi corazón. Quiero sangre agradable y delgada fluyendo por mi corazón", dijo.

El mandatario añadió que sus médicos preferirían que tomara una dosis menor, pero que ha mantenido la más alta "durante años", lo que provoca la aparición de moretones.

El médico de la Casa Blanca, el capitán de la Marina Sean Barbabella, confirmó que el presidente toma 325 miligramos diarios y afirmó que Trump "sigue gozando de una salud excepcional".

En un comunicado enviado a CNN, Barbabella aseguró que las evaluaciones médicas y los resultados de laboratorio muestran una "excelente salud metabólica" y que su estado cardiovascular lo sitúa "14 años por debajo de su edad cronológica", concluyendo que está "perfectamente capacitado" para ejercer como comandante en jefe.

Sin embargo, especialistas externos han expresado dudas.

Los moretones en las manos de Trump, visibles durante meses en la mano derecha y ahora también en la izquierda, han llamado la atención por la presencia de maquillaje espeso y vendajes con los que el mandatario ha intentado cubrirlos, así como por gestos para ocultarlos de las cámaras.

La Casa Blanca ha atribuido estas marcas a los frecuentes apretones de manos y al uso regular de aspirina.

Trump, por su parte, explicó que algunos moretones recientes aparecieron tras haberse lastimado cuando la fiscal general Pam Bondi le golpeó la mano con su anillo, y reconoció que se considera "un poco supersticioso" y se resiste a reducir la dosis de aspirina que toma desde hace 25 años.

La entrevista también arrojó luz sobre los estudios médicos a los que se sometió el presidente en octubre en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

En un primer momento, Trump había dicho que se trató de una resonancia magnética, pero ahora aclaró que en realidad fue una tomografía computarizada. "No fue una resonancia. Fue menos que eso. Fue un escáner", afirmó.

Barbabella explicó que la tomografía se realizó para "descartar de manera definitiva cualquier problema cardiovascular" y que los resultados fueron "perfectamente normales", sin revelar ninguna anomalía.

El presidente llegó a lamentar haberse sometido a estos estudios porque, según dijo, "les dio algo de munición" a quienes cuestionan su salud.

"Habría sido mucho mejor si no lo hubieran hecho, porque el hecho de que lo hice decía: ‘Oh, caramba, ¿hay algo mal?’ Bueno, no hay nada mal", declaró.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió la transparencia del Gobierno y aseguró que el propio presidente ha revelado detalles adicionales "porque no tiene nada que ocultar".

Las preguntas sobre la salud de Trump se han intensificado este año, en parte porque es el presidente de mayor edad en asumir el cargo. Además de los moretones, observadores han señalado la hinchazón persistente en sus tobillos y piernas.

La Casa Blanca informó en julio que el mandatario padece insuficiencia venosa crónica, una afección común en adultos mayores que provoca acumulación de sangre en las extremidades inferiores. Él dijo que probó usar medias de compresión, pero las dejó porque "no le gustaban".

También ha sido objeto de escrutinio por aparentar cerrar los ojos o quedarse dormido durante actos públicos.

El presidente rechazó esa interpretación y sostuvo que simplemente cierra los ojos porque le resulta "muy relajante", y que a veces las cámaras lo captan justo en el momento del parpadeo.

Asimismo, minimizó cualquier problema de audición, afirmando que solo tiene dificultades "cuando hay mucha gente hablando" y atribuyó su nivel de energía a sus "muy buenos genes".

El debate adquiere un matiz político, ya que Trump ha cuestionado en reiteradas ocasiones la aptitud de su predecesor, Joe Biden, para ejercer el cargo, en un contexto en el que también ha sido señalado por la falta de transparencia de la Casa Blanca sobre su propia salud.

Con sus propias palabras, Trump ha intentado zanjar la polémica insistiendo en que su salud "es perfecta", pero la combinación de moretones visibles, estudios médicos rectificados y un régimen de aspirina superior al recomendado continúa alimentando las dudas sobre el estado físico del hombre que, a sus 79 años, ocupa el Despacho Oval.