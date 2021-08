Hospital Provincial de Cienfuegos se queda sin oxígeno: decenas de pacientes en riesgo de muerte

Entrada del hospital provincial de Cienfuegos Foto © Wikipedia

El hospital provincial de Cienfuegos "Doctor Gustavo Aldereguía Lima" agotó este jueves sus reservas de oxígeno para uso hospitalario, denunciaron pacientes y doctores, que temen por la vida de decenas de pacientes en estado grave a causa del COVID-19, ingresados en ese centro.

Reportes llegados a la redacción de CiberCuba detallaron que ante el colapso de la instalación sanitaria y la escasez de oxígenos, se priorizaron tres salas de cuidados intensivos y la sala de atención neonatal, pero también estas corrían ayer el riesgo de quedarse sin reservas. Nuestro medio pudo comprobar esta información con fuentes del hospital que prefirieron permanecer anónimas.

La situación en el "Gustavo Aldereguía" es crítica desde hace semanas por el alto números de pacientes y la falta de medicamentos. Ante la ausencia de camas en la UCI, personas con muy bajos índices de saturación respiratoria (hipoxemia) han debido ser ingresadas en salas normales, y otras esperan aún para ser atendidas.

Muchos de los doctores que trabajan en el hospital han denunciado esta semana la ausencia casi absoluta de fármacos esenciales para tratar el virus y las difíciles condiciones en que deben realizar su trabajo.

Varios de ellos respondieron también indignados a las críticas recientes del primer ministro cubano Manuel Marrero, que los culpó de la crisis sanitaria en la provincia. El dirigente también responsabilizó a las autoridades locales de las altas cifras de contagios en el territorio.

"Resulta bochornoso la óptica que se le dió a la recién concluida visita gubernamental el día de ayer en Cienfuegos, al menos nos quedamos esperando soluciones más concretas, soluciones a problemas directos, respuesta a disímiles de inquietudes que a los profesionales de salud y la población en general, les interesaría mucho más", escribió en Facebook el doctor Miguel Ángel González Suárez.

El médico también enumeró varios problemas que impiden una adecuada atención a los pacientes en estado grave, como la ausencia de reactivos "para hacer leucograma, glicemia, coagulograma completo, ionogasometria, entre otros varios con los cuales los intensivistas no pueden darle una adecuada atención al paciente grave"; la imposibilidad de realizar radiografías de tórax a los pacientes en terapia intensiva, falta de medicamentos esenciales ("no me detengo a citarlos porque la lista sería extensa, solo recordar que hoy es causa de muerte en nuestro centro") y el hecho de que los equipos que realizan TAC (somatón) llevan semanas sin funcionar.

González Suárez también reclamó las mejoras en las condiciones de trabajo y la alimentación de todo el personal de la salud en la provincia.

"¿Donde está la atención de las organizaciones políticas y de masas hacia los profesionales de la salud que aún bajo difíciles condiciones de trabajo tienen q luego salir a enfrentar las carencias que existen en nuestro país? ¿Dónde está la atención diferenciada hacia aquellas madres, padres o trabajadores en general que hoy pudieran estar incorporados al sector y que no ven soluciones a sus problemas?", se preguntó.

"¿Por qué las reuniones a puertas cerradas; por qué no se llegó a la base, al diálogo !!! no con directivos si no con los que verdaderamente están al pie del cañón? Hubiese sido más fructífera, más enriquecedora...", aseguró.

"Tuvimos un año y medio para prepararnos y no lo hicimos!!!!", concluyó el galeno.

Por su parte, la doctora cienfueguera Cynthia Torres Acosta, también explotó en las redes sociales tras las críticas gubernamentales: "Qué clase de persona se dedica a criticar y abochornarnos a las personas que hemos dado el paso al frente para enfrentar esta situación, arriesgándonos a enfermarnos no solo nosotros, sino también nuestros familiares en casa", escribió en Facebook.

"Los invitamos a que se sienten en un cuerpo de guardia aunque sea una hora y ver pacientes agonizar por necesidad de oxígeno y uno como médico no poder dárselo, dar explicaciones de por qué se demoran en atenderlo cuando a veces son pocos médicos para todo un cuerpo de guardia donde se ven cientos de pacientes diario sin siquiera tener descanso para comer, ir al baño: somos humanos también. Querer hacer mucho con poco para después decir que el pueblo se queja por maltratos y no por falta de insumos sanitarios", agregó Torres.

La provincia de Cienfuegos, con una población de apenas 406.00 habitantes, tiene actualmente el cuadro epidemiológico más complicado de Cuba con un promedio de 1.162 casos diarios confirmados durante agosto. La tasa de incidencia de este martes era la mayor del país con 3.645,7 por cada 100 000 habitantes; y además la más alta positividad nacional con 68,5% en 2.462 muestras analizadas.

“Estamos en el límite de las capacidades que tenemos de infraestructura, de recursos, de medicamentos y de oxígeno”, reconoció el mandatario Miguel Díaz-Canel en una reunión con miembros del gobierno este lunes.

“La situación actual de la epidemia ha sobrepasado las capacidades del sistema de salud”, reiteró en otra reunión el jueves.

Cuba se ha convertido en el epicentro de la pandemia en Latinoamérica, con una tasa de positividad por encima del 20% esta semana. En los primeros diez días de agosto, las autoridades sanitarias han confirmado más de 89,000 casos de COVID-19 y 839 muertes.