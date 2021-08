Cubanos envían carta a órganos de poder en Cuba por los detenidos en las protestas del 11J

Cubanos involucrados en el proceso de documentación y denuncia sobre detenidos y desaparecidos del 11J enviaron una carta a altas instancias del gobierno de Cuba exigiendo justicia para los manifestantes.

La misiva está dirigida a la Asamblea Nacional del Poder Popular, a Fiscalía General y a la Presidencia de Cuba y se ampara en los derechos consignados en la Constitución de la República de Cuba y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Durante la emisión de este jueves de Las mañanas de CiberCuba, una de las firmantes, Salomé García Bacallao, destacó que la carta persigue exigir el reconocimiento de derechos consagrados en la legislación vigente y prevenir que la violación a los mismos se perpetúe.

El texto, que condena “la más grande ola represiva reportada en el país durante las dos últimas décadas”, en referencia a la respuesta gubernamental a los sucesos del 11J, parte de la crisis sanitaria y “las condiciones deplorables en que se encuentran los centros de reclusión del país” para exigir que las autoridades brinden información veraz y detallada sobre los detenidos, así como transparencia y garantías en el debido proceso.

“Ello incluye el desglose por género o sexo del número de personas que, hasta la fecha, han sido puestas en libertad, las que permanecen bajo custodia del Estado y en proceso de investigación; así como la ubicación específica de los centros de reclusión donde se encuentran detenidas, y el desglose por cárcel u otro lugar de detención en diferentes puntos del país”, reza la carta.

Además de pronunciarse por el “sobreseimiento libre y total” de procesos judiciales derivados del 11J, la misiva pide indulto para 152 presos políticos declarados previamente.

De las 821 personas que figuran en la lista de detenidos, solo 260 han sido puestas en libertad y la mayoría de ellas cargan con procesos pendientes a raíz de su participación en las protestas, según información de García Bacallao, quien además ha participado en la documentación de los arrestos y desapariciones forzadas.

En cuanto a la narrativa oficial que sostiene el carácter violento de los manifestantes, la también activista por los derechos humanos aseguró que “estas personas no participaron en ninguna acción violenta, pero en caso de que hubiera existido, es también en respuesta a toda esta esta represión que se desató” alentada por la orden de combate del mandatario Miguel Díaz Canel.

Además de la carta a los órganos de poder en Cuba, se ha creado la página de Facebook “Justicia 11J” para articular las iniciativas ciudadanas que surgirán a partir de la misiva a la cual se puede acceder en la mencionada página y en el sitio Change.org

García Bacallao enfatizó en la necesidad de proteger a los 11 menores de edad que aun se encuentran detenidos, entre ellos, tres de 15 años y uno de 14. De igual manera, recalcó la vulnerabilidad de las mujeres que se encuentran en Cuba realizando labores de documentación y acompañamiento a familiares de los presos.

Para la activista, es importante incluir a todos los detenidos en el listado existente, aunque ya hayan sido liberados pues “si el día de mañana se logra un sobreseimiento, las personas que no están en esta lista no tienen ningún amparo porque no están registradas”, advirtió.