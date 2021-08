ETECSA anuncia "inestabilidad" en la conexión de Cuba debido a terremoto en Haití

Cubanos observando sus teléfonos en La Habana (imagen de archivo). Foto © CiberCuba

El monopolio estatal de las telecomunicaciones en Cuba, ETECSA, informó este sábado que habría “inestabilidad” en el servicio de conexión para sus clientes en la isla, a causa del fuerte terremoto que sacudió Haití en horas de la mañana.

“ETECSA informa a sus clientes que debido al terremoto ocurrido en la región han sido afectados algunos enlaces internacionales ubicados en el área que prestan servicios a Cuba”, indicó la entidad, única en el país que brinda prestaciones de su tipo.

“Como consecuencia es probable que pueda percibirse inestabilidad del servicio de conexión en los horarios de mayor tráfico. Los proveedores internacionales trabajan en su restablecimiento”, señaló a continuación, asegurando que actualizaría la información.

El comunicado de la entidad fue recibido con cierto sarcasmo por parte de los usuarios, que aprovecharon para criticar las deficiencias habituales del monopolio. “Ah! Mira qué casualidad, ahora es un terremoto!!!”, dijo un internauta.

“¿Y en algún momento hemos tenido estabilidad? ni cuenta me he dado de eso”, comentó otro. “Todos los días la conexión está mala, pero los sábados y domingo peor, y lo más lindo que no es gratis. Todo es sufrimiento en mi país”, lamentó un tercer usuario.

“Los efectos del terremoto se adelantaron porque los estamos sufriendo hace tiempo”, aseguró otro.

El monopolio estatal ha hecho una serie de ofertas a modo de compensación luego de los cortes prolongados de los servicios durante las protestas del 11J. Entre ellas, una rebaja de precios del SMS nacional y de la hora de navegación internacional a partir del 1 de agosto.

Hace poco más de una semana, lanzó una encuesta en redes sociales a sus usuarios de cuáles serían sus combos ideales de telefonía móvil para los servicios de SMS, voz e internet.