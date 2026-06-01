Régimen cubano desmiente supuesta restricción del acceso a internet móvil

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El Ministerio de Comunicaciones de Cuba publicó este domingo una aclaración oficial en sus redes sociales para desmentir una noticia falsa que circulaba en plataformas digitales sobre un supuesto «límite de tres horas diarias de internet móvil por usuario».
El comunicado afirma que «es totalmente falso el contenido que circula en redes sociales» y que «no se ha emitido ninguna medida de restricción de acceso a internet».
La noticia falsa atribuía a ETECSA y al Ministerio de Comunicaciones el anuncio de un «límite máximo de tres horas diarias de navegación por internet móvil para cada línea telefónica en todo el territorio nacional», supuestamente vigente a partir del 10 de junio de 2026, bajo el pretexto de «proteger la salud mental y el equilibrio social del pueblo».
El régimen aseguró que «los servicios móviles y de datos continúan funcionando con normalidad, conforme a los planes contratados por cada cliente», y aprovechó el desmentido para culpar al «genocida bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos» por las dificultades del sector de telecomunicaciones.
El comunicado también mencionó la instalación de paneles solares en infraestructuras de comunicaciones de cada municipio como medida para «garantizar la sostenibilidad de los servicios», reconociendo así, de forma indirecta, los graves problemas energéticos que afectan al país.
La ironía del desmentido oficial no pasó inadvertida. Aunque la restricción de tres horas es falsa como medida decretada, Cuba atraviesa una de sus peores crisis eléctricas en décadas, con apagones que superan las 20 horas diarias en varias provincias y déficits que han superado los 2,100 MW.
En la práctica, millones de cubanos tienen acceso a internet por apenas unas pocas horas al día, no por decreto oficial sino por la falta de electricidad.
ETECSA ha reconocido que sus baterías de respaldo solo cubren unas pocas horas, por lo que los cortes prolongados dejan sin servicio a amplias zonas del país.
En mayo, se registró uno de los peores colapsos del Sistema Eléctrico Nacional, con solo 636 MW disponibles frente a una demanda de 2,420 MW, con afectaciones de hasta el 70% de la población. Ese mismo mes se reportó también una caída masiva de internet en La Habana en medio de protestas contra los apagones.
No es la primera vez que el régimen emite desmentidos sobre rumores relacionados con ETECSA. En diciembre de 2024, la empresa desmintió rumores sobre nuevas tarifas que circulaban en redes.
En mayo de 2025, sin embargo, sí implementó medidas reales y polémicas: un tope de recarga en pesos cubanos de 360 pesos cada 30 días y la dolarización parcial de planes de datos, afectando según admitió una funcionaria de la propia empresa a casi la mitad de los usuarios.
Un comentario de un usuario en la propia publicación oficial del Ministerio resumió la situación con precisión: «ETECSA no ha anunciado eso, pero la realidad de la falta de corriente sí tiene a muchísimos lugares de este país con tres horas de comunicación al día, e incluso menos», escribió Adrian Bueno González.
Preguntas frecuentes sobre la situación del acceso a internet móvil en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Es cierto que hay un límite de tres horas diarias de internet móvil en Cuba?
No, es completamente falso. El Ministerio de Comunicaciones de Cuba desmintió esta noticia falsa que circulaba en redes sociales y aclaró que no se ha emitido ninguna medida de restricción de acceso a internet.
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¿Cómo afectan los apagones al acceso a internet en Cuba?
Los apagones prolongados en Cuba afectan gravemente el acceso a internet, ya que ETECSA depende de la electricidad para operar su infraestructura. Las baterías de respaldo solo cubren unas pocas horas, por lo que las interrupciones eléctricas dejan sin servicio a amplias zonas del país.
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¿Por qué el gobierno cubano culpa al bloqueo estadounidense por los problemas energéticos?
El gobierno cubano utiliza el embargo estadounidense como excusa para justificar la crisis energética, argumentando que las sanciones financieras impiden la compra de combustible y la modernización del sistema eléctrico. Sin embargo, la crisis también se debe a décadas de desinversión y mala gestión del sistema energético.
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¿Qué medidas está tomando el régimen cubano para mejorar la situación energética?
El régimen cubano ha instalado paneles solares en infraestructuras de comunicaciones como parte de sus esfuerzos para garantizar la sostenibilidad de los servicios. Sin embargo, estas medidas no han resuelto el problema de los apagones masivos que afectan a la población.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.