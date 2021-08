Médico cubano recomienda a paciente bañarse en el mar para curar lesiones en la piel ante falta de antibióticos

José Andis Lobaina acompañó a su prima al mar y ambos fueron multados. Foto © YouTube / CubaNet

Un médico cubano se vio en la obligación de recomendar baños en el mar a una paciente en Baracoa, provincia de Guantánamo, que sufre lesiones por una enfermedad en la piel, a las cuales no puede aplicar antibióticos porque están ausentes del inventario de las farmacias.

La falta de medicamentos en Cuba es un problema conocido de sobra, así como las recomendaciones que hacen los galenos en la isla para paliar la situación y, en alguna medida, “resolver” las dolencias de sus pacientes.

Sin embargo, este caso en particular tuvo sus consecuencias, pues la mujer, obligada prácticamente a visitar el mar, fue multada por violar los protocolos de restricción ante la pandemia del coronavirus, según comentó al medio independiente CubaNet, su primo, José Andis Lobaina Moreira.

Lobaina denunció que varios agentes de la policía lo multaron a él y a su prima sin permitirle alguna explicación. Ahora teme que pueda ir a prisión al no poder pagar el importe de 2000 pesos de la sanción, lo que representa casi el salario mínimo completo en Cuba (2100 pesos), establecido con la llamada “tarea ordenamiento” este año.

“Lo que tiene se le está regando por todo el cuerpo y el médico la mandó a bañarse en el mar, porque en el hospital no hay antibióticos, no hay nada”, lamentó el joven baracoense.

Fue entonces, “cuando veníamos saliendo de la playa, como a las 4:00 p.m., que dos oficiales en una patrulla y dos inspectores integrales nos pararon y nos pidieron los documentos. Nos multaron con 2 000 pesos a cada uno”, detalló.

“Les explicamos, pero ellos no entienden, tienen que cumplir con sus plantillas de multas y los demás que se jodan”. Lobaina cree que se encuentra ahora en una encrucijada al no poder siquiera costear los servicios de un abogado. “Fui al Gobierno, de ahí a donde residen los inspectores, y de ahí a buscar a un abogado, pero me sale mejor pagar la multa que pagar un abogado”, dijo.

Como muchos otros cubanos, el joven, que conduce un bicitaxi, explica que lleva meses sin trabajo debido a las restricciones implementadas por el gobierno para contener la pandemia. A todas estas, cuando se presentó a pedir un documento que le permitiera operar, las autoridades se lo negaron.

Asimismo, le dijeron que la multa podía saldarla en cuotas a través de un contrato, pero el desempleo no le permite tampoco asumir tales pagos.