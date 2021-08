Encarcelado en Cuba por opinar de política en Facebook

El joven Cristian Jackson Alemán Acevedo lleva 15 días preso en La Pendiente, de Santa Clara. Foto © CiberCuba

El joven cubano Cristian Jackson Alemán Acevedo, de Sagua la Grande (Villa Clara), lleva casi un mes preso en la prisión de La Pendiente, de Santa Clara, por compartir en su muro de Facebook opiniones e ideas políticas contrarias al Partido Comunista de Cuba y a favor de las protestas del 11J.

Cristian Jackson Alemán es padre de una bebé y su esposa Melody Coba denunció su traslado a prisión este 23 de julio, luego de pasar 15 días detenido.

"Si algún fiscal ve esto, si algún policía ve esto, por favor, tengan en cuenta estos niños", dijo en alusión a otros jóvenes arrestados junto a su esposo.

"Ellos no son malos, no son delincuentes, no son asesinos. Sólo dijeron en las redes sociales lo que pensaban. Con violencia no van a resolver nada. Por favor, exigimos que los suelten, que les pongan una multa, no sé... pero que no les metan años. Otras gentes han acabado y están sueltos. Aquí todo el mundo tiene derecho a opinar", defendió Melody Coba.

Post de la esposa de Cristian Jackson Alemán. Foto: CC.

El 11 de julio Cuba vivió manifestaciones en cuarenta pueblos y ciudades de todo el país. Sagua la Grande, el pueblo donde vive Cristian Jackson Alemán, está entre los lugares que no se manifestaron pidiendo libertad.

El joven está acusado de animar en redes sociales a sus vecinos a salir a la calle a pedir libertad. Desde entonces está preso, contó a CiberCuba, un amigo del detenido.

"Él no hizo nada. Su único delito es pensar diferente", añadió a este portal.

El artículo 56 de la Constitución cubana dice que en Cuba "el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión". Sin embargo, Cristian Alemán intentó ejercer esos derechos y lleva más de un mes preso.

Las autoridades judiciales cubanas han reconocido que tras las manifestaciones multitudinarias del 11de julio se han cometido errores en los procesos emprendidos contra los manifestantes y han prometido públicamente enmendarlos.

Sin embargo, en la práctica eso no está ocurriendo. Al menos 800 personas han sido detenidas por salir a las calles a exigir el fin del comunismo y a pedir libertad en Cuba. En los juicios sumarios a los que están siendo sometidos sólo una persona ha quedado absuelta.

El propio gobernante Miguel Díaz-Canel se atrevió a desmentir que en Cuba se está reprimiendo el derecho a manifestarse pacíficamente.

En ese sentido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cuba, Rubén Remigio Ferro, reconoció en declaraciones a la prensa extranjera acreditada en La Habana que manifestarse es un derecho constitucional en Cuba y que, por tanto, no constituye delito.

Sin embargo, los jueces y fiscales al frente de los juicios sumarios que se celebran contra quienes protestaron el 11J están criminalizando ese derecho, acusando a quienes lo ejercen de desorden público, desacato o instigación a delinquir.

El 29 de julio la Unión Europea, en un duro comunicado pidió al Gobierno de Cuba respeto a los derechos humanos, liberar a todos los detenidos por manifestarse el 11J y emprender reformas políticas y económicas cuanto antes.