Díaz-Canel reconoce que el sistema de Salud cubano está sobrepasado

Miguel Díaz-Canel admite que el sistema de Salud cubano está sobrepasado. Foto © CiberCuba

El gobernante Miguel Díaz-Canel reconoció este miércoles que el sistema cubano de Salud está sobrepasado con la pandemia del coronavirus, según recoge Cubadebate.

"La situación actual de la epidemia ha sobrepasado las capacidades del sistema de Salud, tensionando el trabajo de todo su personal, de todos los organismos que están apoyando en el enfrentamiento a la pandemia, y también porque existe un mayor consumo de medicamentos y oxígeno", admitió Díaz-Canel en la reunión del Grupo de Trabajo creado para coordinar las acciones para hacer frente a la COVID en Cuba.

Lejos de anunciar inversiones de emergencia para comprar medicamentos y respiradores pulmonares que ayuden a salvar vidas, el sucesor de Raúl Castro avanzó que ante esta situación de colapso hospitalario en el pico pandémico "se necesita más exigencia hacia nuestras instituciones sanitarias, más rigor en el trabajo, pero también más comprensión de la población, porque entre todos tenemos que contribuir a que nos protejamos y a que protejamos a los demás", dijo.

Para Díaz-Canel, el desbordamiento de las capacidades de atención médica en Cuba hay que solucionarlo respetando las propuestas de restricciones de movilidad; acelerando la vacunación y con "comprensión y compromiso".

Hace apenas tres días, Díaz-Canel adornó la situación diciendo que aunque el país estaba al borde de la capacidad de sus hospitales, de medicamentos, recursos y oxígeno, no había que creer las publicaciones de Reuters y The New York Times que aseguran que sitúan a Cuba entre los países con más contagios y mortalidad por COVID del mundo.

Sin embargo, tres días después admite que el colapso del sistema de Salud de la supuesta potencia médica mundial es una realidad.

Este reconocimiento de la incapacidad del sistema cubano de Salud para atender a todos los pacientes que ingresan por coronavirus llega un mes después de que Díaz-Canel negara el colapso de la sanidad pública en Matanzas.

Pese a que el 8 de julio del gobernante cubano reconoció que en el territorio matancero se estaba viviendo "una situación compleja" y que los niveles de transmisión estaban bordeando las capacidades de los recursos disponibles, optó por negar que Cuba hubiera llegado en ese momento "a lo que otros países han tenido que sufrir como parte del comportamiento de la pandemia".

Ahora admite el colapso en un momento en que al Gobierno le resulta imposible ocultar la realidad. Sólo en Holguín se han habilitado consultas a la intemperie en el hospital Lenin y un hospital de emergencia en la sala de espera de la terminal interprovincial.

En esta provincia, una de las cinco más afectadas por la pandemia, junto con Ciego de Ávila, Guantánamo, Matanzas y La Habana, las imágenes que circulan por la redes sociales demuestran que la situación es límite.

Así lo recoge un vídeo compartido en Twitter, en el que se ve a un responsable médico explicar a los pacientes que se han quedado sin oxígeno y que están pendientes de que llegue un camión de Santiago de Cuba.

A eso hay que sumar la congestión de la morgue del hospital Agostinho Neto, de Guantánamo, de los enterramientos masivos en fosas comunes en Santiago de Cuba o de que el hospital de Cienfuegos, Gustavo Aldereguía Lima, se haya quedado sin oxígeno este jueves.

En La Habana, para frenar el avance de la pandemia, las autoridades de la provincia han optado por mejorar el sistema de Atención Primaria con estomatólogos y estudiantes de Medicina sin experiencia.

Por su parte, el primer ministro Manuel Marrero justifica el desbordamiento del sistema de Salud en Cuba agarrándose a que ningún país, ni siquiera los más ricos, tiene recursos diseñados para hacer frente a una pandemia como la del coronavirus.

No obstante, llamó la atención sobre la ineficiencia de los ingresos domiciliarios en Cuba que, según dijo, lleva una visita médica diaria en el domicilio y suministro de medicamentos. Sin embargo, en la práctica, el sistema cubano de olvida de los pacientes que pasan la enfermedad en sus casas.

Ha ocurrido, por ejemplo, en Holguín, donde la semana pasada había 8.800 personas ingresadas en sus casas, de las cuales, 850 tenían coronavirus. Esta dejadez dio frutos y Holguín tiene hoy una tasa de letalidad debido a la pandemia, por encima de la media nacional.

Eso ha llevado al ministro de Salud pública, José Ángel Portal, ha reconocer que hay más riesgo de morir de COVID en Holguín que en otras partes de Cuba.

Atendiendo a cálculos matemáticos, expertos cubanos aseguran que la situación del coronavirus en la Isla empeorará en las próximas semanas. La curva de contagios sólo comenzará a remitir a finales de septiembre.

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reportó este martes 73 fallecidos y 8,194 nuevos contagios de coronavirus en Cuba.

Desde el Gobierno cubano han mostrado su preocupación por el aumento de los contagios en Pinar del Río.

En La Habana continúan incrementándose los contagios pese a que ya está vacunada, con tres dosis, el 63,8% de la población. Las autoridades sanitarias han reconocido que un 72% de los nuevos contagios en la capital habían completado la pauta completa de vacunación.