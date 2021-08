Muere a los 55 años, enfermero intensivista, que coordinaba un centro de aislamiento en Guantánamo

El enfermero intensivista Miguel Orlando Vaca y su hija Celina Vaca. Foto © CiberCuba

El enfermero intensivista Miguel Orlando Vaca Sánchez, de 55 años, falleció este 5 de agosto en el hospital Agostinho Neto, de Guantánamo, según informó a CiberCuba, su hermana, Ana Carolina Vaca.

En el momento en que se contagió de COVID, Vaca Sánchez coordinaba un centro de aislamiento de pacientes positivos en coronavirus, en Guantánamo.

"Empezó a sentir síntomas de COVID pese a tener una PCR negativa", comenta su hermana este portal.

Antes de acudir al hospital, Miguel Orlando Vaca pasó varios días en su casa, aislado del resto de la familia y atendido por su esposa, que es médico.

Pero lejos de remitir, los síntomas fueron arreciando por lo que se hizo necesario ingresarlo en la sala de terapia intermedia del hospital Agostinho Neto.

"Tenía mucha tos y falta de aire debido a la bronconeumonía que ya tenía. Su estado de salud siguió deteriorándose y decidieron ingresarlo en terapia intensiva. Allí estuvo con oxígeno y le cambiaron el antibiótico por uno de amplio espectro. No tuvo mejoría. Tenía distrés respiratorio severo y fiebre. No llegó a las 24 horas en esa sala", añade su hermana a CiberCuba.

"Al final ni 'necro' (necropsia) ni crematorio. La morgue del hospital está colapsada y el incinerador está roto. Causa de muerte: bronconeumonía bacteriana -distrés respiratorio-tromboembolismo pulmonar (paro cardiorespiratorio)", recalca.

Miguel Orlando Vaca era el único hermano de Ana Carolina y ella quiere que sea recordado como el profesional entregado que fue.

Entre febrero y diciembre de 2020 él estuvo en La Habana prestando apoyo en la sala de terapia intensiva del hospital Calixto García.

A su regreso a Guantánamo se reincorporó inmediatamente al Sistema Integrado de Urgencias Médicas de la provincia (SIUM), coordinando el traslado de pacientes a los hospitales.

"Mi hermano murió como un soldado en el campo de batalla, cumpliendo con su deber. Fue siempre abnegado y comprometido con su profesión. Me duele mucho que sea simplemente un número más de las cifras manipuladas que reporta el Gobierno", insiste Ana Carolina.

Ella destaca, además, que Miguel Orlando Vaca fue miembro de la Brigada Médica Henry Reeve y que estuvo en Emiratos Árabes, combatiendo la pandemia en Abu Dhabi. A su regreso a Cuba, recuerda que lo dejaron trabajando en el hospital psiquiátrico conocido como Mazorra.

"Quisiera hacer un reconocimiento póstumo a un profesional de la Salud que arriesgó su vida desde que comenzó la pandemia en Cuba. Desinteresadamente, trabajando horas extras sin ser remunerado, comiendo la comida horrible que les dan a los médicos y enfermeros que están en la primera línea de combate contra este virus desolador y rampante en nuestro país. Con un sistema de Salud totalmente caótico. Con personal de Salud desgastado porque la mayoría están en misiones en el exterior y los que quedan en Cuba ya no dan abasto", insiste Ana Carolina Vaca.

La historia de Miguel Orlando Vaca es la de otros muchos profesionales de la Salud de Guantánamo que han fallecido sin que los recuerde la prensa estatal.

Es el caso de la profesora y médico estomatóloga maxilofacial Margarita Susavila y su hermano José Antonio Susavila; la psicóloga guantanamera Sandra Karina Melian Columbié; la enfermera Mairales Tito Founier o la doctora Estonia Lozano, madre de cuatro niños.

"Que no quede anónima su muerte. Para mí, es un verdadero héroe como cientos de médicos y enfermeras que están arriesgando sus vidas diariamente sin pedir nada a cambio", concluye su hermana.

Colapso admitido por el Gobierno

Tras varios días sin hacer amago de transparencia, finalmente este martes las autoridades del hospital Agostinho Neto de Guantánamo reconocieron que tienen la morgue colapsada porque hay "muchos muertos" y un solo crematorio que tarda tres horas en cremar cada cuerpo.

Esta información llega después de que CiberCuba mostrara imágenes de la congestión que se vive en la morgue del Agostinho Neto y del ingente número de cadáveres que puede verse por los pasillos del hospital.

Guantánamo es la provincia con menos contagios (192) y más muertes (12) reportadas este martes. Personal del Agostinho Neto ha asegurado a CiberCuba que el número de nuevos positivos no es fiable porque no se están haciendo ni test ni PCR porque no hay.

Expertos basados en predicciones matemáticas han avanzado que lo peor de la pandemia de esta ola de coronavirus en Cuba está por venir en las próximas semanas. Asimismo han adelantado que la situación tenderá a estabilizarse hacia finales de septiembre.

Este martes el Minsap informó de 93 fallecidos y 8.936 nuevos contagios en la Isla. Sin embargo, los estragos de la pandemia son mucho peores porque Cuba sólo incluye en sus estadísticas las muertes de pacientes positivos en el momento del deceso y atribuye a otras causas las muertes por complicaciones provocadas por la COVID.

Hay que recordar que hace unos días, la Organización Panamericana de la Salud advirtió de que la Isla está entre los países con mayor tasa de mortalidad por COVID en el mundo.