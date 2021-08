Esposa de detenido tras las protestas del 11J en Cuba asegura que la Policía ha manipulado los hechos

Maikel Puig Bergolla y una foto junto a su familia. Foto © Facebook / Saily Nuñez

La esposa de uno de los detenidos a raíz de las protestas masivas del 11J contra el gobierno cubano, aseguró este domingo en redes sociales que oficiales de la policía habían manipulado los hechos con “falsas acusaciones”.

Según refirió, su esposo, Maikel Puig Bergolla, se encuentra detenido desde el 12 de julio después de participar en la protesta de Güines, provincia de Mayabeque.

Al momento de su arresto, se encontraba en el portal de la casa en compañía de dos de sus hermanos y una vecina, cuando de pronto se presentaron varios vehículos de la policía. Dos personas vestidas de civil lo tomaron del brazo y le ordenaron que los acompañara.

La mujer denunció que no le brindaron información sobre el paradero de su esposo en la estación policial del municipio, pero después supo que había sido trasladado a San José.

No pudimos ir por la situación epidemiológica que presenta el país y los requisitos a cumplir, por tanto, me presenté al día siguiente en la PNR de San José, donde se me dijo que ahí no se encontraba, de ahí me dirigí al Técnico de San José donde intenté averiguar el motivo de la detención y el paradero de mi esposo, expuso.

“Siempre esas preguntas fueron evadidas, nunca dijeron dónde se encontraban solo teníamos suposiciones por lo que se comentaba”, contó, asegurando que intentó obtener respuestas a diario y no las encontraba.

“Después de tanto me dieron su número de expediente 388/21, me dicen que está siendo procesado por el delito de Desorden Público, igual pregunté dónde estaban las pruebas y videos pertinentes en los que mi esposo está cometiendo tal infracción. Ahí empecé a hacer los trámites pertinentes, como ir y contratar una abogada para saber realmente qué estaba pasando con mi esposo. Empezaron a complicarse las cosas y a aparecer falsas acusaciones de mano de cinco policías que alegan que mi esposo lanzó piedras a las patrullas”, detalló.

De acuerdo con su testimonio, no aparecen pruebas de que su esposo agrediera a los autos de la policía, a pesar de que “existen miles de grabaciones” en las cuales Puig no realiza tales actos, sino que se le ve caminando pacíficamente entre la multitud.

“Un policía cuenta que el detuvo a mi esposo desde el día 11 mientras se efectuaba la marcha y lo llevó hasta la estación policial, cosa que no sucedió así, fue al día siguiente después de los sucesos, y ni siquiera ese agente que dice haberlo arrestado estuvo presente”, señaló.

Asimismo, advirtió que las “mentiras” no acababan ahí, ya que vinculan a su esposo con otro muchacho con el cual no tenía relación alguna. Este último —dice— “fue detenido por equivocación y liberado después de estar preso alrededor de 6 días”.

“Al mismo muchacho lo acusan también de haber agredido a las patrullas junto con mi esposo siendo esto dudoso ya que ese muchacho el día de los sucesos del 11 de Julio no se encontraba en el municipio. ¿Cómo es posible que la mentira prevalezca tanto?”, cuestiona.

“Las mentiras continúan. Primero lo querían acusar del robo de la tienda de MLC ya que en nuestro municipio las tiendas quedaron destruidas por hechos vandálicos como suelen decir ellos, pero le quitan esa acusación porque no tenían ni videos ni fuertes evidencias como para inculparlo por ese hecho; después lo querían acusar de ser promotor o cabecilla de la manifestación”, dijo, subrayando que de esto tampoco había pruebas.

“Ya se cumplió más de 1 mes la injusta detención de mi esposo y pido su libertad y que se haga justicia en mi caso”, concluyó.