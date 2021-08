Marrero, por el bien de Cuba, ¡lárgate ya!

Raúl Castro felicitando a Marrero Cruz por su designación como primer ministro Foto © Granma

El primer ministro Manuel Marrero debe largarse cuanto antes, dejar de agredir a Cuba y sus valiosos médicos y sanitarios, con su negligencia manifiesta y oportunista; y si el primer secretario del partido comunista y presidente Díaz-Canel no lo destituye, será cómplice de la barbarie del criado del general López-Calleja y empleado de Meliá.

Marrero, un ñame con guayabera, lleva días agrediendo a médicos y personal sanitario en medio de la pandemia, para escurrir el bulto de su negligencia permanente, pero solo ha conseguido sublevarlos, como mostraron 23 valientes médicos, hartos de injusticias y mentiras que han puesto al criado de López-Calleja en su sitio con verdad y gallardía.

Que haya destruido el turismo de bajos ingresos que tenía Cuba, subiendo absurdamente los precios, es otra muestra de la incapacidad de Marrero para dirigir nada, pese a que fue alumno y sigue siendo empleado -ahora en Comisión de Servicios- de Meliá en Cuba porque, además de guataca servil de López-Calleja, es mercenario del capital español.

Díaz-Canel no puede seguir mirando para otro lado ante el desastre Marrero y, si tiene miedo enfrentarse al avaro general López-Calleja, que nunca da la cara; debe dimitir e irse a trabajar como ingeniero que bastante oscuridad soporta Cuba con las carencias de su Sistema Electroenergetico Nacional, que no es sistema, no es energético y mucho menos nacional.

La primera obligación de un gobierno es proteger a los ciudadanos y el ejecutivo cubano es un desastre sin paliativos, atado a la mentira y a la improvisación, con una política de comunicación reactiva que solo consigue avivar en los cubanos su desprecio hacia los gobernantes y aprecio hacia opositores, activistas y medios de comunicación independientes, contando la verdad del coronavirus en la isla, desde su arranque en marzo de 2020.

La oposición democrática debe valorar opciones jurídicas y denunciar a Marrero ante el Tribunal Supremo y organizaciones internacionales de derechos humanos, ante la OMS y la OPS, tradicionalmente cómplices de La Habana en su politiquería médica; aunque no prosperen por la subordinación del poder judicial al anticubano partido comunista; debe quedar constancia de la valentía de un grupo de patriotas cubanos queriendo juzgar al responsable del genocidio sanitario y que los burócratas de ambas entidades internacionales no puedan cerrar los ojos ante la evidencia criminal.

Con el desastre sanitario, se acabaron las mentiras de que Cuba salva y la pretensión de promover un Premio Nobel para los médicos y sanitarios cubanos alquilados a terceros países en condiciones de esclavitud laboral, como ha denunciado desde el inicio, Archivo Cuba y su coherente directora ejecutiva María Werlau.

¿Cómo Cuba va a salvar a nadie si su gobierno es incapaz de proteger a los cubanos y ya da igual si trucan las historias clínicas y el doctor Durán se empeña hablar de comorbilidades; ¿Cómo alguien puede autoproclamarse potencia médica con tantas enfermedades crónicas?, y con dengue endémico, y focos de zika, chikunguña y cólera, rebautizada como Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en ese afán de que revolución es mentir siempre.

A la vista están los resultados de cinco candidatos vacunales, la prepotencia gubernamental de retrasar el cierre de fronteras sanitarias y rechazar vacunas del programa COVAX, el interferón, nasalferón y otros inventos propagandísticos que no curan, pero alimentan la fantasía oficialista, como en su día el Noni, el veneno de alacrán o la cepa de plátano burro.

Este fin de semana, Santa Clara vivió la tragedia de pacientes muertos por asfixia, en otra muestra de falta de previsión y desorganización gubernamental; cuando la población reaccionó con protestas airadas, apareció un camión con oxigeno y TeleCubanacan y otros medios pagados para que propalen mentiras oficiales dieron muestra de su orfandad ética, en contraste con sus compañeros de Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín, que han contado la verdad trágica en sus territorios.

La mayoría de los cubanos quiere patria y vida, prosperidad y justicia social; frente a la minoría cobarde que, en sus miedos se aferra a Fidel Castro, ridiculizándolo con retratos y ceremonias de mal gusto, confirmando la decadencia de la ética y estética gobernante, que no halla respaldo entre los ciudadanos, negados a seguir secundando el macabro carnaval de la casta verde oliva y enguayaberada.

Mientras mas agredan al pueblo y mas tarde aborden la democratización, peor será para Raúl Castro, Díaz-Canel. López-Calleja, y el resto de la banda de La Habana; la justicia democrática es lenta por garantista, pero siempre alcanza a los culpables y protege a los inocentes.

Los comunistas que okupan el sector lujoso del oeste de la capital cubana no tienen donde esconderse en el mundo y un gobierno democrático dispone de herramientas para aflorar cuentas y propiedades en el extranjero y devolvérselas a sus legítimos dueños: Los cubanos.