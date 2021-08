Anuel AA se declara a Karol G en pleno show: "A ver si lo escucha y vuelve conmigo"

Anuel AA, Karol G Foto © Instagram / Anuel AA, Karol G

Cuando todo parecía indicar que la historia de amor entre Anuel AA y Karol G estaba terminada y ambos continuaban con sus vidas por separado, llega el boricua y escribe un nuevo capítulo al declararse a la colombiana en pleno show.

Todo ocurrió durante el concierto del intérprete de China en el festival Baja Beach Fest en México, que ha tenido lugar estos últimos días en los que han actuado los dos por separado. El trapero aprovechó que estaba cantando un tema de desamor (Bubalu) para mandarle un mensaje a la Bichota, quien se había subido a ese mismo escenario un día atrás.

"Pero no te supe valorar, bebé te hice mal", cantó Anuel AA antes de pedirle al público que cantase más fuerte para que lo escuchase la intérprete de El Makinon.

"Todo el mundo bien duro, a ver si Karol lo escucha y vuelve conmigo. ¡Que se escuche en la luna!", dijo a continuación. Un momento que quedó grabado por los allí presentes que compartieron el vídeo en las redes sociales, donde se ha convertido en tendencia.

El vídeo no ha parado de circular en las plataformas sociales, como era esperar. Hasta el momento, la respuesta de Karol G a esta declaración pública de amor no ha llegado, pero no queda duda después de escuchar sus palabras que él si quiere volver con ella y está dispuesto a todo para demostrarle sus sinceras intenciones.

No es la primera vez que el trapero deja claro que sigue teniendo sentimientos fuertes por Karol G. Tras los Premios Juventud, en los que la colombiana se alzó como una de las más premiadas, le dedicó una historia en Instagram. "La mejor del mundo", escribió sobre una foto de su ex.

Lo de Karol G y Anuel AA se ha convertido en una de las historias de amor más seguidas de la música latina. Si bien la noticia de su separación fue todo una sorpresa para sus fans, el artista puertorriqueño parece que está dispuesto a luchar para recuperarla y por eso no dudó en pronunciar estas palabras en el mismo festival en el que había actuado ella. ¿Qué pensará Karol G de la declaración de su ex?

