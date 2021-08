Gobierno intenta apaciguar a los médicos cubanos tras insatisfacción por acusaciones de ministro Manuel Marrero

Miguel Díaz-Canel / Inés María Chapman / Doctor Francisco Durán Foto © Wikimedia Commons / Radio Cubana / Captura de video

El Gobierno cubano intentó este lunes bajar las tensiones entre el sector sanitario de la isla luego de que este expresara su descontento por las acusaciones del primer ministro Manuel Marrero, quien culpó a los médicos de la crisis en los hospitales.

Los doctores han respondido al funcionario que ellos no son responsables de la situación en los hospitales, donde no hay medicinas, ni insumos médicos, ni oxígeno para atender a los pacientes de Covid-19, en medio de un creciente contagio.

Luego de que el sábado más de una veintena de médicos de Holguín publicaran un video pidiendo mejoras laborales, y respeto a su trabajo, el gobierno ha intentado, por varios canales, de apaciguar el descontento del sector, vital para superar la crisis sanitaria.

El gobernante Miguel Díaz-Canel posteó en Twitter su "agradecimiento" a quienes consideró "nuestros héroes".

"Lo que más hemos comprobado en este tiempo es el patriotismo de nuestra gente, del personal de Salud, los científicos, de todos los involucrados en la operación milimétrica del oxígeno, personas que están trabajando a tiempo completo en situaciones complejas. ¡Gracias a todos!", publicó.

A tono con el mensaje del mandatario, el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap), doctor Francisco Durán, inició su conferencia matutina diaria con un mensaje en el que felicitó al personal de la Salud por estar "batallando al pie del cañón" desde el inicio de la pandemia del coronavirus.

Por su parte, la viceprimer ministra de la isla, Inés María Chapman, ensalzó la labor de los médicos y jóvenes estudiantes de Medicina en los hospitales de la provincia de Holguín, donde reside la veintena de galenos que publicó el mencionado video.

"Agradecimiento a los profesionales de la salud", posteó Chapman, quien también mencionó a los estudiantes, muchos de los cuales se han quejado de los escasos medios de protección con que cuentan.

"Nuestros jóvenes médicos comprometidos con su tiempo, con la Revolución, con la patria. Gracias, unidos seguiremos avanzando", señaló.

A pesar de estos esfuerzos de los dirigentes por congraciarse con los galenos que atienden la emergencia sanitaria en el país, decenas de cubanos, incluidos varios doctores, han lanzado sus críticas al gobierno por el tratamiento de la crisis.

"Ya es tarde Inés, la cagada fue en grande, así como maquilló su foto de perfil lo intentó con un centro de aislamiento. #SOSCuba", posteó un internauta.

"Realmente tarde su mensaje ministra. Debe pedir la renuncia, ser amonestado y sacado del cargo de Primer Ministro el Sr. Marrero. Gracias", apuntó otro.

"Dejad a un lado los títulos, las carreras, la buena vida y poneos a trabajar, no más fotos de guayaberas obesas", señaló un usuario de Twitter en clara referencia a los privilegios de que gozan los funcionarios, al margen de las carencias del pueblo cubano.

"Que nivel de decadencia en el PCC, la clase burguesa de la Cuba actual donde sólo ese grupito disfruta de buenas atenciones médicas con todos los recursos y sin ningún tipo de escasez mientras #CubaMuere sin condiciones en los centros de aislamientos y hospitales #AbajoElComunismo", dijo una mujer.

En el post de Díaz-Canel los mensajes son similares: "Llevar oxígeno a un enfermo no es patriotismo, es humanidad. No politices la caótica situación de la salud cubana. Es una vergüenza que una “potencia médica” hoy no tenga insumos médicos, medicinas, oxígeno, carros funerarios, ni ambulancias. Eres un total Inepto".

"Ya tu cinismo sobrepasa los límites, te pregunto DÍAZ-CANEL: Te estás burlando del pueblo? De qué patriotismo hablas? Las redes hace más de 5 días están anunciando que los hospitales están colapsados por la falta de oxígeno y de medicamentos", o "Patriota de la desvergüenza, del cinismo y del chantaje", son algunos de los comentarios dejados en el perfil del gobernante.

Actualmente Cuba vive el peor pico de la pandemia de Covid-19 con más de 9000 casos diarios y hospitales colapsados por falta de personal, insumos médicos, medicinas y el vital oxígeno para salvar a los pacientes.

Las morgues también están colapsadas en varias provincias a causa del creciente número de fallecidos, según reportes de redes, y el régimen ha tenido que cavar fosas comunes para el enterramiento de las víctimas del coronavirus.

La falta de medicinas y el mal manejo de la pandemia fue uno de los detonantes de masivas protestas en el país el pasado 11 de julio, ha reconocido el gobierno.

Sin embargo, el ministro Marrero culpó a los médicos de la situación, y la víspera trascendió que los galenos que respondieron a sus declaraciones a través de un video fueron llamados por la Seguridad del Estado cubano para intimidarlos.