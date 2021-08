Acusan de “atentado” a joven cubano que defendió a otro de los golpes de la policía en protesta del 11J

Represión a protestante del 11J y Juan Luis Sánchez González. Foto © Facebook / Marcos Évora / José Díaz Silva

Un cubano de 37 años fue acusado de “atentado” por defender a otro al que la policía estaba agrediendo durante las protestas del 11J en Nueva Gerona, en el municipio especial Isla de la Juventud.

Juan Luis Sánchez González se encuentra preso desde el 11 de julio, día en que se dirigía a participar en las manifestaciones populares.

Su hermana Susana Sánchez contó a Martí Noticias que, mientras iba caminando, “vio cuando estaban agrediendo, más de cinco oficiales, algunos incluso vestidos de civil, a un muchacho que se llama Loisel Castro”. “Él intervino para evitar que le siguieran dando golpes”, aseguró.

Actualmente, el joven se encuentra esperando juicio en la prisión de mayor severidad “El Guayabo”, ubicada en esa localidad pinera. “Él está detenido y acusado de Atentado porque él iba caminando para un lugar aquí que se llama Sierra Caballo, que queda cerca de donde estaban iniciándose las protestas en Nueva Gerona”, explicó su hermana.

Según refirió al citado medio, su hermano, al intervenir en la agresión de los oficiales, fue golpeado igualmente y lanzó un golpe a uno de los policías en defensa propia. “Ahora se le acusa a él de Atentado por eso y, luego de estar esposado, le dieron dos veces, eso es exceso policial”, lamentó.

“Fue trasladado desde el sábado. Ese niño ahí no tiene ni aseo, no tiene nada. Ellos me dicen que lo tienen aislado y entonces, no le han dado permiso, ni a teléfono ni a nada”, dijo. De igual forma, expuso que la madre del joven estaba “destrozada”. “El abogado ha aplicado dos veces ya para cambio de medida y se lo deniegan”, señaló.

Aunque no existen cifras oficiales de los arrestados durante las protestas masivas del 11J, organizaciones independientes estiman que varios cientos de cubanos fueron detenidos o llevados a paradero desconocido por su participación en las manifestaciones contra el régimen de La Habana.