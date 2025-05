Guantánamo ajusta horario escolar por crisis energética, pero padres exigen más

El sistema educativo en Guantánamo aplicará ajustes en el horario escolar debido a la crisis energética que atraviesa el país, mientras crece el descontento de familias que denuncian condiciones insostenibles para que los niños asistan a clases.

Las escuelas y círculos infantiles extenderán su horario de entrada hasta las 9:00 a.m., mientras la recogida en los círculos comenzará a partir de las 2:30 p.m., anunció Antonio Tamayo Romero, subdirector general de Educación en el territorio, en el programa “Revista Guantánamo” del telecentro Solvisión.

Entre 8:00 y 9:00 a.m. se realizarán actividades complementarias para recibir a los estudiantes, explicó el directivo, al tiempo que insistió en que “no hay suspensión de la actividad docente; estamos viviendo una situación compleja, pero no quiere decir que se va a suspender las actividades o el desarrollo social de nuestra provincia… y dentro de ellas está el desarrollo del proceso docente educativo”.

En el caso de las secundarias básicas donde no haya merienda escolar disponible, sólo se impartirá una sesión de clases. Además, se permitirá a los estudiantes asistir con “ropa adecuada” en lugar del uniforme, debido a las dificultades para lavar y planchar.

Aunque se insistió en que las instituciones educativas mantendrán su horario habitual de atención para ajustarse a las necesidades laborales de las familias, las reacciones ciudadanas no se han hecho esperar.

“Si mi hijo no duerme, si no tiene comida porque no hay con qué cocinar, no tiene ropa limpia, lamento decirles que no va a la escuela”, advirtió una madre en uno de los numerosos comentarios que generó la publicación del video en el perfil de Facebook del periodista guantanamero Miguel Reyes Mendoza.

El sentimiento es compartido por decenas de padres y madres, que no sólo enfrentan la falta de electricidad, sino también de agua, alimentos y descanso.

Lismay Torres Savigñón opinó que lo más sensato sería “acelerar la culminación del curso”, dado que los niños pasan madrugadas sin ventiladores por los cortes eléctricos. “¿Qué criatura de Dios puede querer ir a la escuela y qué padre tendrá corazón de mandarlos, si los niños están irritados y agotados?”, cuestionó.

El tono de los mensajes es cada vez más desesperado. “No queremos flexibilidad, queremos vidaaaas, parecemos zombis, sin vidas, destruidos, sin ánimos, sin alegrías sin ganas de sonreír. Esto es un horror de vida”, escribió Katerine Díaz Lobaina.

Yurislaine Erbella, por su parte, fue más contundente: “Lo que deberían es suspender el proceso educativo. Aparte, qué pruebas pueden hacer unos niños que no tienen electricidad para estudiar… y muchos, aparte de no dormir, tampoco tienen un desayuno o un almuerzo para sostenerse. Lo que deben es cerrar las escuelas y no ser abusadores”.

En días recientes, las autoridades de Educación en Artemisa también implementaron cambios en los horarios de clases y flexibilizaron normas con el objetivo de mantener el proceso docente ante los efectos de la crisis electroenergética. Las medidas evidencian la adaptación forzada del sistema educativo a un escenario de crisis prolongada.

Los extensos apagones y la falta de agua potable en varias provincias han generado indignación entre los padres, quienes cuestionan la exigencia del gobierno de enviar a sus hijos a la escuela sin condiciones mínimas para su bienestar. En muchos lugares no hay ni pan para las meriendas, por la escasez de harina, la falta de agua y de corriente eléctrica.

La desconexión de unidades clave ha provocado en varias ocasiones el colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), lo cual ha llevado al gobierno a suspender clases en las escuelas y cerrar instituciones estatales no esenciales para reducir el consumo energético.

Sin embargo, estas acciones no han logrado mitigar el impacto en la vida cotidiana de los cubanos, quienes enfrentan dificultades para realizar actividades básicas como cocinar, conservar los alimentos y acceder a servicios esenciales con el consecuente desgaste emocional.

