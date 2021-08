32 días en prisión por manifestarse el 11J: "Cada golpe que me dieron me hizo más fuerte"

Loisel Castro Herrera Foto © Cubanet

Dos de los cinco cubanos que continuaban detenidos en la Isla de la Juventud por participar en las protestas del 11 de julio fueron liberados la pasada semana, luego de 32 días en prisión.

Loisel Castro Herrera y Osvel Barzagas Claro, activistas del opositor Partido Autónomo Pinero, enfrentaban penas de uno a tres años de privación de libertad por el supuesto delito de desorden público, pero fueron liberados bajo fianza de 2000 pesos y con multas de 3000 pesos bajo el Decreto-Ley No. 310.

"Fueron días duros, pero cada día que pasaba, cada golpe que me dieron, me hizo más fuerte, siento más ganas de luchar. Queda todavía mucha más gente detenida, mucha gente buena, gente que no se sabe de su paradero", dijo Loisel Castro a Cubanet.

Loisel, de 30 años, aseguró al referido medio que fue golpeado durante su detención por agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil, dentro de la patrulla y en la estación policial. También fue sometido a interrogatorios y amenazas por sus constantes denuncias.

Osvel, de 39, contó que en los calabozos había "mucho calor, mosquitos, pésima higiene y alimentación, un sufrimiento horrible". Además, compartió una perturbadora experiencia con un capitán que lo interrogó y le dijo que si en Cuba realmente se diera un cambio y el país "quedara a la deriva" durante la transición, ellos los buscarían para matarse porque eran enemigos.

"Yo solo le aclaré que ni yo ni ningún miembro del PAP lo buscaría ni mataría porque nosotros somos pacíficos", dijo el opositor a Cubanet.

En la Isla de la Juventud permanecen encarcelados Ramón Salazar Infante y Francisco Alfaro Diéguez, en la prisión conocida como El Guayabo; y Juan Luis Sánchez González en la estación policial, este último, quien no está vinculado a ninguna organización opositora, acusado, además de desorden público, de atentado.

"Juan Luis es un muchacho que pasaba por ahí el 11 de julio y vio el atropello que se estaba cometiendo con nosotros y protestó contra ese abuso. Lo golpearon tanto, incluso esposado, que él dice que apenas se acuerda de todo lo sucedido", contó Osvel Barzagas, que además dijo que le arrebataron y rompieron el celular cuando lo sorprendieron avisándole a su familia.

La organización Cubalex lleva un listado de más de 800 detenidos tras las protestas del 11 de julio en todo el país. De ellos, 260 ya han sido excarcelados, la mayoría con medidas cautelares y 10 permanecen desaparecidos. Por su parte, Prisoners Defenders estima que la cifra de detenidos supera los 2000.