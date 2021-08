Niegan cambio de medida cautelar a opositor cubano Ramón Salazar, detenido el 11J y en delicado estado de salud

"Estoy realmente muy preocupada porque mi padre vaya a morir en la cárcel, no he podido verlo y no entiendo porque tanta severidad con este hombre que no le ha hecho daño a nadie", expresó la hija del líder del Partido Autónomo Pinero (PAP).