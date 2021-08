Médico cubano a Marrero Cruz: “la verdadera culpa la tiene la gestión ineficaz del gobierno actual”

Doctor Lixander Ramos Ávila/ Manuel Marrero Cruz Foto © Facebook Lixander Ramos/ACN

“Cómo va a culparnos de la situación, cuando la verdadera culpa la tiene la gestión ineficaz del gobierno actual”, respondió el médico cubano Lixander Ramos Ávila al primer ministro Manuel Marrero Cruz, tras sus cuestionamientos a la gestión del personal de la Salud en la provincia de Cienfuegos en la atención a los enfermos por coronavirus.

“De esta forma quiero dar mi apoyo a todos esos médicos que decidieron defenderse ante una acusación tan humillante por parte del primer ministro Manuel Marrero Cruz. Por lo que denuncio que el colapso del sistema de salud pública en Cuba no es culpa ni responsabilidad de los médicos”, escribió en su perfil de Facebook Ramos Ávila, quien se desempeña como Médico General Integral en la atención primaria de salud en Holguín.

También señaló que “no tenemos la culpa y no tenemos nada que ver con que no haya más ambulancias, que no haya medicinas, oxígeno, más camas, medios de protección para el personal de salud y demás problemas que conocemos”.

“Si usted va a buscar culpables mire a su alrededor y los encontrará, o mire para cualquier lado, menos para el sector de Salud que son los que están en primera línea de defensa contra la Covid y los que están dando la cara día a día al pueblo y lidiando con todos estos descontentos”, argumentó, además.

El doctor igual dijo que “vamos todos los días a la guerra sin fusil, prácticamente vamos a la guerra sabiendo que vamos a morir, por poner un ejemplo metafóricamente, trabajando en condiciones pésimas y sin la proteccion, los insumos y medios necesarios para una correcta atención al paciente”.

“Muchos médicos que decidieron no trabajar no los cuestiono y los entiendo, pero esos que están ahí trabajando como nunca, porque son pocos, esos que llevan un año y medio o más sin vacaciones, haciendo guardias cada dos o tres días, pasando algunos más de 30 horas sin salir del hospital, esos no trabajan por dinero y arriesgan a sus familias PORQUE AMAN SER MÉDICOS”, expuso en su cuestionamiento al primer ministro, quien ha recibido una avalancha de respuestas del personal de la salud de Holguín y de otras provincias.

El doctor holguinero apuntó que “lo menos que podían hacer era dar reconocimiento social, apoyo moral, espiritual, etc. Cómo va a venir usted a culparnos de esta situación actual, cuando la verdadera culpa la tiene la gestión ineficaz del gobierno actual. Yo en lo personal exijo una disculpa pública de su parte”, concluyó en su mensaje, dirigido al primer ministro, quien aseguró en una reunión en Cienfuegos que había más quejas de la atención en salud por maltrato y dejadez de los profesionales de esta área, que de la falta de medicamentos y recursos para ofrecer los servicios sanitarios en la crisis del coronavirus.

Este miércoles se conoció que otros veinte médicos y enfermeros de Holguín denunciaron el colapso sin precedentes del sistema de salud en Cuba, además de rechazar el discurso oficialista que los responsabiliza de la crisis sanitaria y las quejas de la población.

Los médicos se sumaron a los reclamos anteriores de sus colegas del Hospital Provincial "Vladimir Illich Lenin" y exigieron a las autoridades de la isla que los provea los medios para tratar a los pacientes "con dignidad y decoro" y el equipo de protección para el personal de salud.

"Queremos seguir trabajando, queremos seguir salvando vidas. No somos los culpables del colapso sanitario de nuestro país", dijo la doctora Daily Almaguer, residente de Angiología y Cirugía Vascular en este nuevo video de denuncia.